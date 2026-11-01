Lyons si sbloccano anche in Coppa Italia, vittoria su Biella 41-33

I Lyons si sbloccano anche in Coppa Italia, con una vittoria inappellabile su Biella. Prestazione da 6 mete per i Leoni, che hanno condotto per tutta la gara e solo nel finale hanno dovuto affrontare il rientro degli ospiti, in cui però i ragazzi di Paoletti e Forte non hanno tremato chiudendo i conti sul 41-33.

Avvio sprint di Sitav Rugby Lyons, che colpisce al primo affondo: numero di Solari sulla fascia, Nakov tiene vivo il pallone e serve Colombo per la meta dopo un solo giro di orologio. I Leoni hanno un grande abbrivio, e trovano la seconda segnatura già al 7’, con Scatigna che legge il passaggio di Besso e intercetta l’ovale schiacciando in meta. Squillo di Biella dopo 20’, con gli ospiti che risale il campo con pazienza e arriva a segnare la prima meta con Protto con una ripartenza vicino al punto di incontro. Pronta però la risposta dei Lyons, con un ottimo avanzamento di Solari che da il Là all’azione che frutta la meta di Camero al 24’. Trequarti bianconeri ancora sugli scudi al 33’, con un’azione travolgente di Moore che porta alla quarta marcatura pesante a firma di Nakov alla bandierina. Finale di frazione ancora scoppiettante: al 38’ De Lise rimette in partita Biella segnando la seconda meta dei suoi direttamente da maul avanzante, ma ancora una volta i Lyons sono incontenibili in attacco e da un’azione di potenza di Perazzoli arriva la meta di Colombo che manda le squadre al riposo sul 31-12 dopo la trasformazione di Camero.

In avvio di ripresa Biella cerca di dare la scossa, e ci riesce con la meta firmata da Ghelli dopo che i piemontesi si erano riportati in attacco su un pallone recuperato. I Lyons non si scompongono, e con grande maturità tengono a distanza di sicurezza Biella, chiudendo gli ospiti nella loro metà campo. Alla fine la superiorità territoriale dà frutto al 60’, con Pasini che da pallone di recupero si lancia in meta sotto i pali per il 38-19. Nel finale Biella prova la reazione disperata: le mete di Silvestrini e Bozzoni riportano sotto gli ospiti a 10’ dal termine, ma nel finale ancora una volta i Leoni mettono in campo un’ottima gestione del possesso e del cronometro, tenendo lontano dalla possibilità di segnare Biella e togliendo il punto di bonus agli avversari con un calcio piazzato trasformato da Russo. Al fischio finale i bianconeri possono festeggiare la prima vittoria stagionale in Coppa Italia, con 5 punti in cascina e tante indicazioni positive in vista del prosieguo della stagione. In particolare, prova davvero superlativa della linea dei trequarti, mattatori della gara con Moore premiato come Player of the Match.

L’avventura in Coppa si concluderà domenica prossima, con l’ultima giornata del Girone che per i bianconeri prevede la sfida al Mirabello di Reggio Emilia con il Valorugby già qualificato alle semifinali.

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 1 novembre 2026 ore 15.30

Coppa Italia – IV giornata

Sitav Rugby Lyons v Biella Rugby Club 41-33 (31-12)

Marcatori: p.t. 1’ m Colombo (5-0), 7’ m Scatigna tr Camero (12-0), 21’ m Protto tr Ghelli (12-7), 24’ m Camero (17-7), 33’ m Nakov tr Camero (24-7), 38’ m Muli (24-12), 40’ m Colombo tr Camero (31-12); s.t. 42’ m Ghelli tr Ghelli (31-19), 60’ m Pasini tr Russo (38-19), 67’ m Silvestrini tr Ghelli (38-26), 72’ m Bozzoni tr Bozzoni (38-33, 79’ cp Russo (41-33)

Sitav Rugby Lyons: Pasini; Nakov, Moore, Coluzzi, Solari (47’ Via G); Camero (47’ Russo), Colombo (47’ Via A); Perazzoli (51’ Bottacci), Bance (cap) (58’ Barbieri), Lacenere; Cisse, Broccio; Moretti (51’ Salerno), Scatigna (51’ Bolzoni), Montesissa (51)’ Bona

All. Paoletti

Biella Rugby Club: Ghelli, Negro, Pavesi, Morel (60’ Dapavo), Binelli; Salussolia, Besso (51’ Bozzoni); Barilli, Ouattara T, Efthymiopoulos (42’ Mondin); Gonella (64’ Protto T), Protto G (60’ Rossi); Ouattara M (60’ Silvestrini), Muli (51’ Musajo), De Lise (cap) (51’ Ledesma)

All. Benettin

Arb. Clara Munarini (Parma)

AA1: Lorenzo Pedezzi (Brescia) AA2: Mirko Sergi (Bologna)

Cartellini: 37’ giallo a Moretto (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Camero 3/5 (Sitav Rugby Lyons), Russo 2/2 (Sitav Rugby Lyons), Ghelli 3/4 (Biella Rugby Club), Bozzoni 1/1 (Biella Rugby Club)

Note: Giornata mite e soleggiata, terreno in perfette condizioni, Spettatori 300 circa,

Punti Conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 5, Biella Rugby Club 1

Player of the Match: Nicholas Moore (Sitav Rugby Lyons)