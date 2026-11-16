Malore in strada, salvato da un medico e dagli agenti di polizia

Anziano colto da malore in strada, salvato da un medico fuori servizio e dagli agenti di polizia. Un intervento provvidenziale quello compiuto nel pomeriggio del 16 novembre in via Mazzini a Piacenza. L’allarme è scattato intorno alle 17, dopo che l’uomo, di 77 anni, si è sentito male mentre camminava lungo la strada, accasciandosi a terra: alcuni passanti si sono subito prodigati per soccorrerlo, tra di loro un medico che gli ha prestato le prime cure anche con l’ausilio di un defibrillatore recuperato nelle vicinanze.

Nel frattempo dalla centrale del 118 è stato attivato il cosiddetto codice blu – che identifica i sospetti casi di arresto cardiaco – che ha richiamato in via Mazzini, insieme ai soccorsi sanitari, anche gli agenti della questura: giunti sul posto, il capo pattuglia – un ispettore della Polizia di Stato in servizio alla sezione Volanti – ha supportato il medico effettuando in maniera efficace e tempestiva il messaggio cardiaco sull’uomo, che ha manifestato segni di ripresa ed è stato poi condotto d’urgenza all’ospedale cittadino, dove si trova ricoverato.