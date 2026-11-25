Per la giornata di giovedì 26 novembre sono previste precipitazioni diffuse sul territorio con valori più significativi sull’Appennino centro-occidentale. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale, specie nella prima parte del giorno; attenuazione dei fenomeni nella seconda parte. Le precipitazioni potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti, rapidi innalzamenti del reticolo idrografico minore e piene ordinarie nei corsi d’acqua del settore centrale della regione, con possibili superamenti delle soglie 1. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, sui rilievi centro-orientali e sul crinale dell’Appennino centro-occidentale.