Maltempo anche giovedì, allerta meteo gialla per frane e piene dei corsi d’acqua
Per la giornata di giovedì 26 novembre sono previste precipitazioni diffuse sul territorio con valori più significativi sull’Appennino centro-occidentale
Allerta gialla per frane e piene dei corsi minori in provincia di Piacenza nelle prossime ore secondo la Protezione Civile Regionale. GUARDA L’ALLERTA
Per la giornata di giovedì 26 novembre sono previste precipitazioni diffuse sul territorio con valori più significativi sull’Appennino centro-occidentale. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale, specie nella prima parte del giorno; attenuazione dei fenomeni nella seconda parte. Le precipitazioni potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti, rapidi innalzamenti del reticolo idrografico minore e piene ordinarie nei corsi d’acqua del settore centrale della regione, con possibili superamenti delle soglie 1. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, sui rilievi centro-orientali e sul crinale dell’Appennino centro-occidentale.