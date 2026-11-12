Maltempo e piene dei torrenti, allerta gialla anche venerdì

Allerta gialla dalla Protezione Civile regionale per frane e piene dei corsi minori della provincia di Piacenza confermata anche per venerdì 13 novembre. In Emilia Romagna – si legge nell’avviso – sono previste piogge diffuse, moderate lungo le aree montuose centro-orientali, dove potranno assumere carattere di rovescio. Le precipitazioni saranno in graduale esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest. Le piogge previste e pregresse potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, in particolare nel settore montano centro-orientale. Sono attesi incrementi dei livelli idrometrici superiori alle soglie 2 per la propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia, Panaro e Reno.