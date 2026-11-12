Maltempo e piene dei torrenti, allerta gialla anche venerdì
. Le precipitazioni saranno in graduale esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest
Allerta gialla dalla Protezione Civile regionale per frane e piene dei corsi minori della provincia di Piacenza confermata anche per venerdì 13 novembre. In Emilia Romagna – si legge nell’avviso – sono previste piogge diffuse, moderate lungo le aree montuose centro-orientali, dove potranno assumere carattere di rovescio. Le precipitazioni saranno in graduale esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest. Le piogge previste e pregresse potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, in particolare nel settore montano centro-orientale. Sono attesi incrementi dei livelli idrometrici superiori alle soglie 2 per la propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia, Panaro e Reno.
Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore nella notte ed al mattino da sud-ovest lungo il crinale appenninico centro-orientale e temporaneamente nel pomeriggio/sera da nord-est lungo la costa. In serata è previsto un rapido aumento del moto ondoso con mare al largo da molto mosso ad agitato, in particolare sul settore romagnolo. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e fenomeni di tracimazione dei corsi d’acqua alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare in condizioni di alta marea, più probabili in mattinata. Si raccomanda di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.i t.