Manovra, l’allarme di De Pascale: “Fondi sanità non garantiscono cure essenziali”

Il presidente dell’Emilia-Romagna sull’audizione oggi a Roma: “Non si può continuare a dichiarare che il diritto alla salute è garantito a tutte e tutti se poi non si mettono le Regioni nelle condizioni di renderlo effettivo”

Bologna – “La narrazione che viene fatta sull’incremento delle risorse destinate alla sanità, anno dopo anno, non fa altro che alimentare la rabbia sociale nei confronti di un sistema che non riesce più a garantire risposte adeguate ai cittadini e alle cittadine. Lo Stato definisce i Livelli essenziali di assistenza, ma la cooperazione tra Stato e Regioni non è oggi in grado di garantirli pienamente. Il finanziamento previsto dalla manovra rischia di allargare ulteriormente quella forbice che la Corte dei conti ha già più volte denunciato. Questo è un dato oggettivo, che non può essere derubricato a una questione di dibattito politico”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine dell’audizione sulla manovra oggi a Roma in Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.

“Il Parlamento deve assumersi una responsabilità: o mette in discussione i Lea, riconoscendo che non siamo più in grado di garantirli, oppure deve assicurare un sistema di trasferimenti e compartecipazione fiscale delle Regioni che consenta loro di farlo- prosegue de Pascale -. Non possiamo continuare a stabilire livelli di assistenza senza mettere i territori nelle condizioni di garantirli. A rendere ancora più grave questa situazione è anche il blocco delle risorse. Dei 2 miliardi e 400 milioni di incremento previsti, circa 800 milioni sono effettivamente liberi. Una parte consistente dei finanziamenti è già vincolata a ulteriori incrementi di spesa obbligatori, come le risorse per aumentare le retribuzioni del personale dei Pronto soccorso, oppure è destinata a incrementare la produzione in specifici ambiti. Questo riduce ulteriormente la possibilità di intervenire sulla parte restante della spesa”.