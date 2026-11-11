Manovra, l’allarme di De Pascale: “Fondi sanità non garantiscono cure essenziali”
Il presidente dell’Emilia-Romagna sull’audizione oggi a Roma: “Non si può continuare a dichiarare che il diritto alla salute è garantito a tutte e tutti se poi non si mettono le Regioni nelle condizioni di renderlo effettivo”
Bologna – “La narrazione che viene fatta sull’incremento delle risorse destinate alla sanità, anno dopo anno, non fa altro che alimentare la rabbia sociale nei confronti di un sistema che non riesce più a garantire risposte adeguate ai cittadini e alle cittadine. Lo Stato definisce i Livelli essenziali di assistenza, ma la cooperazione tra Stato e Regioni non è oggi in grado di garantirli pienamente. Il finanziamento previsto dalla manovra rischia di allargare ulteriormente quella forbice che la Corte dei conti ha già più volte denunciato. Questo è un dato oggettivo, che non può essere derubricato a una questione di dibattito politico”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine dell’audizione sulla manovra oggi a Roma in Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.
“Il Parlamento deve assumersi una responsabilità: o mette in discussione i Lea, riconoscendo che non siamo più in grado di garantirli, oppure deve assicurare un sistema di trasferimenti e compartecipazione fiscale delle Regioni che consenta loro di farlo- prosegue de Pascale -. Non possiamo continuare a stabilire livelli di assistenza senza mettere i territori nelle condizioni di garantirli. A rendere ancora più grave questa situazione è anche il blocco delle risorse. Dei 2 miliardi e 400 milioni di incremento previsti, circa 800 milioni sono effettivamente liberi. Una parte consistente dei finanziamenti è già vincolata a ulteriori incrementi di spesa obbligatori, come le risorse per aumentare le retribuzioni del personale dei Pronto soccorso, oppure è destinata a incrementare la produzione in specifici ambiti. Questo riduce ulteriormente la possibilità di intervenire sulla parte restante della spesa”.
“Per questo riteniamo – conclude de Pascale – ad esempio che il miliardo e 600 milioni destinato al bonus da 300 euro per le prestazioni della sanità privata debba essere reindirizzato alla sanità pubblica. Sono risorse che devono contribuire a rafforzare il servizio pubblico, anziché finanziare ulteriormente il ricorso al privato. Ma non è sufficiente: per garantire la copertura dei Lea servono almeno altri 3 miliardi e 400 milioni di euro di finanziamento libero per la sanità pubblica. Altrimenti ci si deve assumere con trasparenza la responsabilità di mettere in discussione l’universalità del nostro sistema sanitario. Perché non si può continuare a dichiarare che il diritto alla salute è garantito a tutti se poi non si mettono le Regioni nelle condizioni di renderlo effettivo”.