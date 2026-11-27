Mattoncini Lego, la Sinfonica di Milano, mercatini di Natale: cosa fare nel week end
Ultimo fine settimana di novembre e come di consueto sono numerosi gli eventi in calendario nel piacentino, tra concerti, spettacoli, appuntamenti culturali e atmosfere natalizie. Abbiamo selezionato alcuni appuntamenti, per tutte le altre iniziative è possibile consultare la nostra pagina dedicata .
MUSICA – Sarà l’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Emmanuel Tjeknavorian, a inaugurare sabato la Stagione Concertistica 2026/2027 del Teatro Municipale. Sempre sabato, sul palco del Milestone Live Club Javier Girotto al sax e Claudio Vignali al pianoforte con il progetto “Argentalia”, mentre al Teatro Duse di Cortemaggiore è in programma il concerto della pluripremiata cantautrice canadese Abigail Lapell , che arriva per la prima volta in Italia con il suo raffinato folk contemporaneo. Domenica in Fondazione un concerto speciale con un programma che propone i capolavori di tre grandi compositori dell’opera italiana: Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, Il Trovatore di Giuseppe Verdi e La Bohème di Giacomo Puccini. Nella chiesa di San Giuseppe Operaio a Piacenza terza edizione del concerto “Con le note che abbiamo”.
ARTE E CULTURA – A Castell’Arquato prosegue la tradizionale mostra “Un mondo di presepi “, con oltre 100 presepi artigianali in esposizione nelle sale del Mezzanino del Palazzo del Podestà. Alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi è allestita la mostra “Armando Spadini. Pittore moderno del Novecento “, dedicata a un artista centrale nel panorama artistico italiano dei primi due decenni del XX secolo. Alla Galleria Biffi Arte inaugura sabato “Diversi alfabeti “, personale di Gabriele Albanesi, ultimi giorni invece per visitare agli Amici dell’Arte la grande antologica dedicata a Giandante X, e, allo Spazio Rosso Tiziano, la personale di Fede Rossi.
SPETTACOLI – La rassegna “Rido Sogno e Volo”, propone venerdì al Teatro Manicomics di Piacenza lo spettacolo “Romeo e Giulietta. L’amore è un saltimbanco “, al Teatro Gioia studenti protagonisti di “Racconti di legalità “, restituzione finale di un laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita. Sabato ai Filodrammatici di Piacenza lo spettacolo di teatro-danza “Il coraggio non fa rumore, il coraggio fa “, nella Chiesa di Santa Maria di Campagna La Maschera di Cristallo presenta “Infinitamente Francesco ”, rappresentazione teatrale-musicale ispirata ai fioretti di San Francesco e Santa Chiara. A Fiorenzuola d’Arda “Red Flash – Arte & Voci ”, un incontro di danza e canto per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne; a Castel San Giovanni secondo appuntamento della nuova stagione del Teatro Verdi: sul palco la Compagnia Corrado Abbati, che porta in scena l’operetta “Al Cavallino Bianco ” di Ralph Benatzky. A Bobbio lo spettacolo teatrale “Franca V.” ripercorre la storia di Franca Viola. Doppio appuntamento al Politeama di Piacenza: sabato per tutti i bambini “Arriva Lucilla “, domenica I Legnanesi in “C’era Una Volta “. Restando in città, domenica arriva al Teatro Trieste 34 la rassegna teatrale ironica e femminile “GODO e sono intelligente”, con una giornata di spettacoli, conversazioni ed esperienze sensoriali aperte al pubblico; per la rassegna “A teatro con mamma e papà”, domenica ai Filodrammatici “L’elefantino “.
EVENTI – In città e provincia si inizia a respirare l’aria del Natale. A Piacenza proseguono gli eventi natalizi in centro, apre la pista di pattinaggio e in S.Ilario torna A/Mano Market ; appuntamenti natalizi anche a Grazzano Visconti e Vigoleno, a Carpaneto , Castel San Giovanni, San Nicolò, Borgonovo e Gragnano si accendono le luminarie. Atmosfere natalizie anche a Cadeo, con la Festa delle Strenne, e a Castell’Arquato con Winterland. Il Castello di San Pietro in Cerro nel fine settimana apre invece le porte a una nuova edizione de “La Magia del Natale – Proposte Creative ”, a Pontenure torna il Mercatino di Natale con le bancarelle dei Creativi. Ritorna anche quest’anno a Piacenza Expo “Piace Mattoncini “, che ospita l’esposizione dedicata a tutti gli appassionati, collezionisti, curiosi di quello che è il grande mondo dei mattoncini LEGO®. Restando in città, sabato, in occasione della Giornata nazionale Parkinson , i professionisti dell’Ausl di Piacenza saranno a diposizione dei cittadini per rispondere alle domande e illustrare i servizi e i percorsi di diagnosi, cura e assistenza; alla parrocchia di Sant’Antonio a Trebbia è invece in programma una cena benefica a favore della Casa di Iris. Sabato a Podenzano nuovo appuntamento con Ettore Gotti Tedeschi, per un incontro dal titolo “Fatti economici delle immigrazioni in Italia”; nel week end a Cerignale un viaggio tra teatro, natura, storia e tradizioni, alla riscoperta dell’antico Mulino di Pian dei Mulini. A Gossolengo la Festa del Ringraziamento, A Castelvetro nuovo appuntamento con il mercatino del vintage, dell’usato e del baratto
MARCE E CAMMINATE – Domenica torna nel centro di Piacenza la 4 Piazze Running, che si aprirà con una camminata aperta a tutti. A Besenzone appuntamento invece con la marcia “Insieme per ricordare “