A Piacenza Expo torna l'appuntamento con Piace Mattoncini

Ultimo fine settimana di novembre e come di consueto sono numerosi gli eventi in calendario nel piacentino, tra concerti, spettacoli, appuntamenti culturali e atmosfere natalizie. Abbiamo selezionato alcuni appuntamenti, per tutte le altre iniziative è possibile consultare la nostra pagina dedicata .

MUSICA – Sarà l’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Emmanuel Tjeknavorian, a inaugurare sabato la Stagione Concertistica 2026/2027 del Teatro Municipale. Sempre sabato, sul palco del Milestone Live Club Javier Girotto al sax e Claudio Vignali al pianoforte con il progetto “Argentalia”, mentre al Teatro Duse di Cortemaggiore è in programma il concerto della pluripremiata cantautrice canadese Abigail Lapell , che arriva per la prima volta in Italia con il suo raffinato folk contemporaneo. Domenica in Fondazione un concerto speciale con un programma che propone i capolavori di tre grandi compositori dell’opera italiana: Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, Il Trovatore di Giuseppe Verdi e La Bohème di Giacomo Puccini. Nella chiesa di San Giuseppe Operaio a Piacenza terza edizione del concerto “Con le note che abbiamo”.

ARTE E CULTURA – A Castell’Arquato prosegue la tradizionale mostra “Un mondo di presepi “, con oltre 100 presepi artigianali in esposizione nelle sale del Mezzanino del Palazzo del Podestà. Alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi è allestita la mostra “Armando Spadini. Pittore moderno del Novecento “, dedicata a un artista centrale nel panorama artistico italiano dei primi due decenni del XX secolo. Alla Galleria Biffi Arte inaugura sabato “Diversi alfabeti “, personale di Gabriele Albanesi, ultimi giorni invece per visitare agli Amici dell’Arte la grande antologica dedicata a Giandante X, e, allo Spazio Rosso Tiziano, la personale di Fede Rossi.