Max Cremona premiato a Ferrara con la medaglia d’oro al valore atletico del Coni

In una Sala Estense a Ferrara stracolma, sono state consegnate le medaglie al valore atletico del CONI per l’anno 2024 agli atleti e atlete che hanno ottenuto risultati particolarmente rilevanti tra olimpiadi, campionati mondiali, europei e nazionali.

Dopo il video sui successi azzurri alle Olimpiadi di Milano-Cortina, è stato letto il saluto del presidente del CONI nazionale Luciano Buonfiglio, quindi parola al presidente del CONI Emilia Romagna Andrea Dondi, che ha messo in evidenza: “In primo luogo la qualità e la competenza della Scuola Regionale dello sport, che aiuta le federazioni e le società nelle difficoltà della nuova legislazione sportiva. In secondo luogo l’importanza da parte dei comuni di avvalersi dei tecnici CONI per l’impiantistica sportiva, in modi che questi siano veramente utili e a norma per le diverse discipline. Infine la volontà di essere in mezzo alla gente, anche durante fiere e manifestazioni per promuove lo sport e allargare la base della pratica”. Lo ha seguito l’assessore allo sport Francesco Carità, che ha voluto ringraziare il CONI: “Se Ferrara sarà città europea dello sport una parte di questo merito volevamo condividerlo con il CONI e in particolare con il delegato CONI di Ferrara Ruggero Tosi per la grande collaborazione istituzionale”.