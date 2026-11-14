Max Cremona premiato a Ferrara con la medaglia d’oro al valore atletico del Coni
In una Sala Estense a Ferrara stracolma, sono state consegnate le medaglie al valore atletico del CONI per l’anno 2024 agli atleti e atlete che hanno ottenuto risultati particolarmente rilevanti tra olimpiadi, campionati mondiali, europei e nazionali.
Dopo il video sui successi azzurri alle Olimpiadi di Milano-Cortina, è stato letto il saluto del presidente del CONI nazionale Luciano Buonfiglio, quindi parola al presidente del CONI Emilia Romagna Andrea Dondi, che ha messo in evidenza: “In primo luogo la qualità e la competenza della Scuola Regionale dello sport, che aiuta le federazioni e le società nelle difficoltà della nuova legislazione sportiva. In secondo luogo l’importanza da parte dei comuni di avvalersi dei tecnici CONI per l’impiantistica sportiva, in modi che questi siano veramente utili e a norma per le diverse discipline. Infine la volontà di essere in mezzo alla gente, anche durante fiere e manifestazioni per promuove lo sport e allargare la base della pratica”. Lo ha seguito l’assessore allo sport Francesco Carità, che ha voluto ringraziare il CONI: “Se Ferrara sarà città europea dello sport una parte di questo merito volevamo condividerlo con il CONI e in particolare con il delegato CONI di Ferrara Ruggero Tosi per la grande collaborazione istituzionale”.
Sono stati 153 (anche se solo una settantina i presenti) gli emiliano romagnoli che si sono aggiudicati vittorie o podi tricolori alle olimpiadi, ai campionati mondiali, europei o italiani e che per questo hanno ricevuto le medaglie d’oro, d’argento o di bronzo.
Sono ben 21 le medaglie d’oro: Federico Allamprese (MO), campione mondiale di paracadutismo, Elisa Iorio (MO) 2^ Olimpiadi Ginnastica artistica, Alessia Maurelli (FE) 1^ coppa del mondo ginnastica ritmica, Mattia Calzolari (RE) campione mondiale di motonautica, Massimiliano Cremona (PC), campione mondiale di motonautica, Anthony Giacomini (RN) campione mondiale di pesca sportiva, Alice Espositi (RN) campionessa mondiale pattinaggio artistico, Federico Rossi (BO) campione mondiale pattinaggio artistico, Alessandro Liberatore (BO) campione mondiale pattinaggio artistico, Roberta Sasso (MO) campionessa mondiale pattinaggio artistico, Diego Bollettinari (BO), campione mondiale beach tennis, Ninny Jannika Valentini (RA) campionessa mondiale beach tennis, Mattia Spoto (BO) campione mondiale beach tennis, Michele Cappelletti (FC) campione mondiale beach tennis, Simona Bonadonna (FC) campionessa mondiale beach tennis, Veronica Casadei (RN) campionessa mondiale beach tennis, Giulia Gasparri (BO) campionessa mondiale beach tennis, Federico Nilo Maldini (BO) 2° alle Olimpiadi nella pistola 10 metri, Iuana Bassi (BO) campionessa mondiale tiro con l’arco 3D, Cecilia Santacroce (RE) campionessa mondiale di tiro con l’arco 3D. Sono state 28 le medaglie d’argento mentre ben 104 le medaglie di bronzo.