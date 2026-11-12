Medaglie al valore atletico Coni, nove piacentini premiati. Oro per Max Cremona
Sabato la consegna dei riconoscimenti a Ferrara: tra i premiati anche Andrea Dallavalle, Giacomo Carini e Edoardo Scotti
Sono 153 gli emiliano romagnoli che si sono aggiudicati vittorie o podi tricolori alle olimpiadi, ai campionati mondiali, europei o italiani: per questo sabato 14 novembre alle 0re 10 nella Sala Estense in Piazza del Municipio a Ferrara riceveranno le medaglie d’oro, d’argento o di bronzo per l’anno 2024 da parte del presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi. Diversi i piacentini premiati: tra gli atleti che riceveranno la medaglia d’oro anche Massimiliano Cremona, campione mondiale di motonautica; medaglia di bronzo invece per il velocista Edoardo Scotti, il triplista Andrea Dallavalle, i golfisti Luca Di Mauro e Riccardo Tosi, Francesco Simone Troglio (motonautica), Giacomo Carini (nuoto), Marco Pietralunga (nuoto pinnato) e Laura Peveri (pattinaggio). Complessivamente sono 21 le medaglie d’oro, 28 quelle d’argento e ben 104 quelle di bronzo.
A tutti i partecipanti ha rivolto un messaggio di saluto il presidente nazionale del CONI Luciano Buonfiglio di cui evidenziamo un breve stralcio: “Celebrare le eccellenze territoriali significa valorizzare un patrimonio che è sinonimo di orgoglio e diventa senso di appartenenza. Uno scrigno di talenti, ideali, esempi e percorsi che sanno esprimere la competitività della regione ed esaltare la forza del Paese a livello internazionale. L’omaggio del CONI Emilia Romagna alle atlete e agli atleti che si sono distinti con i loro successi non è solo un’occasione di festa. E’ la certezza di vantare una tradizione vincente che non si esaurisce ma che si rinnova negli anni attraverso storie e protagonisti accomunati dalla stessa matrice. A nome personale e di tutto il Comitato Olimpico Nazionale rivolgo un sincero ringraziamento a tutta la squadra del Comitato Regionale per l’impulso garantito e per le preziose e lungimiranti iniziative sviluppate, in grado di mettere in evidenza tutte le potenzialità del territorio”.
“Vorrei ringraziare il presidente nazionale del CONI Luciano Buonfiglio per aver pensato a noi in un giorno così importante – ha dichiarato il presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi -. Anche per l’attività del 2024 abbiamo un numero di atleti premiati davvero numeroso e che rappresentano molte discipline sportive. Questi riconoscimenti sono per loro solo un piccolo ma sentito grazie da parte di tutto il movimento sportivo per la loro passione e dedizione ma pure per aver portato in alto a livello sportivo il nome della nostra regione. Allo stesso modo i loro risultati, il loro esempio, la resilienza con la quale sono arrivati ai rispettivi obiettivi, rappresenta un grande messaggio per la crescita non solo sportiva, ma anche umana per tutti, giovani e meno giovani, visto che alcune discipline possono praticarsi ad alti livelli anche in età evoluta. Merita ricordare che l’attività del comitato prosegue e da poco sono ripartiti anche i corsi di formazione della scuola regionale dello sport e nel 2027 continueremo a divulgare lo sport uscendo da palestre o piscine per essere presenti in fiere, nelle strade, nelle piazze e sulle spiagge di tutta la regione per portare questo messaggio. Infine vorrei ringraziare la città di Ferrara e le sue istituzioni per la calorosa accoglienza in uno dei luoghi più significativi della città, segno di una collaborazione che speriamo possa continuare a lungo”.