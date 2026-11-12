Medaglie al valore atletico Coni, nove piacentini premiati. Oro per Max Cremona

Il campione di motonautica Massimiliano Cremona

Sono 153 gli emiliano romagnoli che si sono aggiudicati vittorie o podi tricolori alle olimpiadi, ai campionati mondiali, europei o italiani: per questo sabato 14 novembre alle 0re 10 nella Sala Estense in Piazza del Municipio a Ferrara riceveranno le medaglie d’oro, d’argento o di bronzo per l’anno 2024 da parte del presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi. Diversi i piacentini premiati: tra gli atleti che riceveranno la medaglia d’oro anche Massimiliano Cremona, campione mondiale di motonautica; medaglia di bronzo invece per il velocista Edoardo Scotti, il triplista Andrea Dallavalle, i golfisti Luca Di Mauro e Riccardo Tosi, Francesco Simone Troglio (motonautica), Giacomo Carini (nuoto), Marco Pietralunga (nuoto pinnato) e Laura Peveri (pattinaggio). Complessivamente sono 21 le medaglie d’oro, 28 quelle d’argento e ben 104 quelle di bronzo.

A tutti i partecipanti ha rivolto un messaggio di saluto il presidente nazionale del CONI Luciano Buonfiglio di cui evidenziamo un breve stralcio: “Celebrare le eccellenze territoriali significa valorizzare un patrimonio che è sinonimo di orgoglio e diventa senso di appartenenza. Uno scrigno di talenti, ideali, esempi e percorsi che sanno esprimere la competitività della regione ed esaltare la forza del Paese a livello internazionale. L’omaggio del CONI Emilia Romagna alle atlete e agli atleti che si sono distinti con i loro successi non è solo un’occasione di festa. E’ la certezza di vantare una tradizione vincente che non si esaurisce ma che si rinnova negli anni attraverso storie e protagonisti accomunati dalla stessa matrice. A nome personale e di tutto il Comitato Olimpico Nazionale rivolgo un sincero ringraziamento a tutta la squadra del Comitato Regionale per l’impulso garantito e per le preziose e lungimiranti iniziative sviluppate, in grado di mettere in evidenza tutte le potenzialità del territorio”.