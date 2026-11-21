La segretaria del Partito Democratico di Fiorenzuola Lucilla Meneghelli interviene sullo stato del Teatro Verdi del comune della val d’Arda al centro di alcuni lavori di sistemazione. Di seguito il testo integrale:

TEATRO VERDI: UN PATRIMONIO PUBBLICO CHE MERITA RISPETTO E ATTENZIONE

L’annullamento del primo spettacolo della stagione, senza una comunicazione chiara sulle ragioni, suscita sconcerto e preoccupazione. Al secondo appuntamento, la presenza dei Vigili del Fuoco e di un elettricista conferma che al Teatro Verdi ci sono problemi che meritano ben altra attenzione. Eppure, anziché spiegare con trasparenza la situazione, si cerca di rassicurare e ridimensionare quanto sta accadendo, arrivando a richiamare persino il fatto che si tratta di un teatro di fine Ottocento. Ma l’età di un edificio storico non può essere una giustificazione: è semmai una ragione in più per garantirne cura, manutenzione e sicurezza. La vicenda solleva una questione ancora più importante: la responsabilità di chi amministra e il dovere di informare correttamente il Consiglio comunale e i cittadini.

Quando il Sindaco interviene in Consiglio, il 27 ottobre, le Commissioni di vigilanza si sono già riunite, il 19 e il 23 ottobre, evidenziando diverse criticità sulla sicurezza del Teatro. Tra queste, un fatto particolarmente grave: il Certificato di Prevenzione Incendi risulta scaduto dall’11 aprile 2023, da oltre tre anni. Il 23 ottobre la Commissione non può esprimere il proprio parere e i Vigili del Fuoco confermano il parere contrario fino alla risoluzione dei problemi.

Eppure, nel suo intervento, il Sindaco si limita a parlare degli interventi più urgenti e minimali, senza rappresentare al Consiglio la reale portata della situazione. Anche l’assessore alla Cultura, Massimiliano Morganti, interviene minimizzando e parlando di una prospettiva ambiziosa per il futuro del Teatro, senza chiarire in modo concreto le criticità del presente. Ma come può avere idee ambiziose per il futuro, l’assessore Morganti, se non è in grado di gestire il presente? Non è questo il modo di amministrare. Il Consiglio comunale non può essere informato a metà e i cittadini non possono essere rassicurati mentre i problemi sono grandi e non sono ancora risolti. Chi governa ha il dovere di spiegare come si è arrivati a questa situazione e di assumersi le proprie responsabilità.