Per molti automobilisti il rapporto con l’auto sta cambiando. Acquistare un veicolo significa ancora scegliere un bene destinato a rimanere nel proprio patrimonio per diversi anni, assumendosi però anche la gestione di assicurazione, manutenzione, imprevisti meccanici e futura rivendita. Accanto a questo modello si stanno diffondendo formule in cui l’attenzione si sposta progressivamente dalla proprietà all’utilizzo.

I numeri aiutano a capire la portata del fenomeno. Secondo il 25° Rapporto ANIASA, nel 2025 l’intero settore del noleggio veicoli in Italia ha raggiunto 17 miliardi di euro di fatturato, una flotta di circa 1,5 milioni di mezzi e 526.500 immatricolazioni, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. Nel lungo termine, il segmento dei privati – considerando persone fisiche e titolari di partita IVA – ha raggiunto circa 185.000 veicoli, con un incremento del 4%.

Anche i dati elaborati da UNRAE sulla base delle informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mostrano un mercato in movimento: nel 2025 sono stati registrati oltre 1,1 milioni di contratti classificati dall’associazione nel NLT, il 16,1% in più rispetto al 2024. La crescita ha riguardato sia le società sia i privati.

Dietro questi numeri c’è una domanda concreta: per chi utilizza quotidianamente un’auto, quanto conta sapere in anticipo quale sarà una parte importante della spesa mensile?

Dalla proprietà all’utilizzo: cosa cambia davvero?

La differenza principale riguarda il modo in cui viene organizzato il costo dell’auto.

Con l’acquisto, al prezzo iniziale o all’eventuale finanziamento si affiancano diverse spese che emergono nel corso del tempo: assicurazione, tagliandi, manutenzione, riparazioni e, a fine utilizzo, gestione della vendita del veicolo. Alcune sono prevedibili, altre dipendono dall’età dell’auto, dai chilometri percorsi e dagli interventi che possono rendersi necessari.

Nel noleggio a lungo termine, invece, viene definito contrattualmente un canone mensile collegato alla vettura scelta, alla durata, al chilometraggio previsto e ai servizi compresi nell’offerta.

Questo non significa che qualsiasi costo legato all’automobile scompaia. Carburante o ricarica, pedaggi, multe e altre spese personali rimangono a carico dell’utilizzatore; anche il bollo non è compreso nel canone di noleggio, sebbene in determinati casi possa essere prevista una delega al provider per il pagamento.

Il cambiamento consiste soprattutto nel riunire all’interno di un rapporto contrattuale una parte delle principali voci legate alla gestione dell’auto, rendendo più semplice programmare il budget.

Quali spese possono diventare più prevedibili?

Dipende sempre dall’offerta sottoscritta. È proprio il contratto a stabilire quali servizi siano compresi, e non una definizione generica del noleggio.

Tra le voci che possono rientrare nel canone ci sono normalmente:

Coperture assicurative , che possono comprendere RCA e ulteriori garanzie secondo condizioni, franchigie, massimali ed esclusioni previste;

, che possono comprendere RCA e ulteriori garanzie secondo condizioni, franchigie, massimali ed esclusioni previste; Manutenzione ordinaria e/o straordinaria , a seconda dell’offerta;

, a seconda dell’offerta; Assistenza stradale , quando prevista;

, quando prevista; Altri servizi eventualmente inclusi o aggiunti alla configurazione contrattuale.

Pneumatici e vettura sostitutiva, per esempio, non devono essere considerati automaticamente presenti in ogni formula: possono essere servizi aggiuntivi o dipendere dalle condizioni dello specifico provider.

È quindi più corretto parlare di spese programmabili che di “auto senza costi extra”. Il vantaggio organizzativo nasce dalla possibilità di sapere fin dall’inizio quali prestazioni sono comprese e quale sarà il relativo canone.

L’anticipo è sempre necessario?

No. Nel noleggio l’anticipo è una quota iniziale che può essere prevista oppure no e che, quando presente, contribuisce normalmente a ridurre l’importo del canone successivo. Non si tratta di una cauzione o di una caparra da confondere con altre forme contrattuali.

Per questo esistono configurazioni che consentono di partire senza versare questa quota iniziale. Un esempio di servizio attraverso cui valutare un noleggio a lungo termine senza anticipo è Yoyomove, piattaforma che costruisce soluzioni di noleggio collaborando con diversi provider e accompagna il cliente nel percorso dalla scelta del veicolo alla consegna, attraverso attività di consulenza e intermediazione. Il contratto viene poi stipulato con il provider che eroga effettivamente il servizio.

Scegliere una formula senza anticipo non significa necessariamente spendere meno nell’intera durata del contratto: significa soprattutto evitare l’esborso iniziale. Il valore del canone dipenderà dalla configurazione scelta e dalle condizioni dell’offerta.

Per confrontare correttamente due proposte è quindi utile guardare l’insieme dei parametri e non limitarsi alla cifra mensile.

Durata e chilometri: perché stimarli bene prima della firma?

Il canone nasce da una combinazione precisa di elementi. Tra i più importanti ci sono durata del contratto e chilometraggio previsto.

Le formule di lungo termine sono pluriennali e possono prevedere, per esempio, durate di 24, 36, 48 o 60 mesi, in funzione dell’offerta. Prima della firma è quindi opportuno stimare realisticamente quanti chilometri si percorrono durante l’anno.

Chi usa l’auto quasi esclusivamente in città avrà esigenze differenti rispetto a chi percorre quotidianamente molti chilometri per lavoro. Una previsione troppo bassa potrebbe comportare, alla riconsegna, un costo per i chilometri eccedenti rispetto a quelli stabiliti dal contratto.

In alcuni casi durata e chilometraggio possono essere rimodulati durante il noleggio, ma non bisogna considerarli parametri liberamente modificabili in qualsiasi momento. Le possibilità di variazione, l’eventuale ricalcolo del canone e le relative condizioni dipendono dal provider.

La maggiore prevedibilità della spesa, quindi, parte da una valutazione corretta delle proprie abitudini prima di sottoscrivere il contratto.

Meno incombenze non significa assenza di responsabilità

Uno dei motivi per cui il noleggio modifica il rapporto con l’auto è la possibilità di delegare una parte delle attività normalmente legate alla sua gestione.

La manutenzione prevista dal contratto viene gestita secondo le procedure definite dal provider, così come le coperture assicurative e l’assistenza eventualmente comprese nell’offerta. Per chi considera il tempo dedicato alla gestione dell’auto un costo indiretto, questa organizzazione può essere rilevante.

Restano però precise responsabilità dell’utilizzatore.

L’auto deve essere impiegata rispettando le condizioni contrattuali e riconsegnata secondo gli standard previsti. Danni che superano la normale usura, accessori mancanti o chilometri eccedenti possono generare addebiti. Anche il recesso anticipato può comportare penali o indennizzi indicati nel contratto.

Vale quindi una regola semplice: prima di firmare è opportuno verificare con attenzione almeno chilometri compresi, franchigie assicurative, servizi di manutenzione, condizioni di riconsegna e regole applicate in caso di uscita anticipata.

Perché sempre più automobilisti valutano una formula diversa dall’acquisto?

I dati del mercato mostrano che la scelta del noleggio ha ormai superato la dimensione esclusivamente aziendale. UNRAE rileva che nel 2025 i contratti attribuiti ai privati sono stati 156.685, il 19,1% in più rispetto al 2024.

Anche il peso sulle immatricolazioni conferma il cambiamento. Secondo il rapporto annuale ANIASA, nel 2025 il lungo termine ha raggiunto una penetrazione vicina al 23% delle immatricolazioni di autovetture, con oltre 349.000 nuove registrazioni e una crescita del 12% rispetto all’anno precedente.

Non significa che il noleggio sia automaticamente preferibile all’acquisto. La scelta dipende da durata prevista di utilizzo, percorrenza, disponibilità economica, necessità di possedere il mezzo e propensione a gestire direttamente manutenzione e futura rivendita.

Chi acquista un’auto punta sulla proprietà del bene e può decidere di utilizzarlo per molti anni. Chi sceglie il lungo termine accetta invece un contratto con durata e condizioni definite in cambio di un modello maggiormente orientato all’utilizzo e alla programmazione delle spese.