Mercato, artigianato e parata storica per l’Estate di San Martino

Una giornata per riscoprire il piacere di vivere la città, tra shopping, tradizioni, intrattenimento e atmosfere d’altri tempi. Domenica 8 novembre torna a Piacenza l’Estate di San Martino, la manifestazione organizzata dal Consorzio Mercanti di Qualità che trasformerà il centro storico in un grande spazio di incontro e festa, con iniziative dedicate a tutte le età.

L’evento, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa, propone un programma diffuso tra le principali vie e piazze cittadine, con la tradizionale Fiera dei Mercanti di Qualità, mercatini artigianali, giochi di una volta, proposte enogastronomiche, castagnate benefiche e una spettacolare parata storica.

“L’Estate di San Martino è una manifestazione alla quale siamo particolarmente legati, perché racchiude lo spirito con cui lavoriamo ogni giorno: portare qualità, creare occasioni di incontro e contribuire a rendere vive le nostre città – dichiara Gloriana Tironi, presidente del Consorzio Mercanti di Qualità –. Negli anni questo appuntamento è diventato una bella tradizione per Piacenza, capace di coinvolgere non soltanto chi ama fare acquisti, ma anche famiglie, bambini e persone che desiderano trascorrere una giornata diversa nel cuore della città. Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire un programma ricco e variegato, che metta insieme commercio, artigianato, divertimento e solidarietà. Il nostro obiettivo è semplice: vedere il centro storico pieno di persone, di sorrisi e di voglia di stare insieme. Un risultato che possiamo raggiungere soltanto grazie alla collaborazione di tante realtà, alle quali va il nostro più sincero ringraziamento”.

La manifestazione rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione del centro storico, capace di rafforzare il legame tra commercio, iniziative culturali e attrattività del territorio.

“Eventi come l’Estate di San Martino contribuiscono a rendere il nostro centro storico sempre più vivo, frequentato e attrattivo – sottolinea Simone Fornasari, assessore allo Sviluppo e alla valorizzazione commerciale del Comune di Piacenza –. La capacità di unire l’offerta commerciale a momenti di intrattenimento, tradizione e socialità rappresenta un valore importante per la città. Queste iniziative offrono ai cittadini e ai visitatori nuove occasioni per vivere gli spazi del centro, sostenendo al tempo stesso le attività economiche e valorizzando il lavoro delle realtà che operano sul territorio. La collaborazione tra Amministrazione comunale, organizzatori, associazioni e operatori commerciali è fondamentale per costruire eventi capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Ringrazio il Consorzio Mercanti di Qualità e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, invitando i piacentini e i visitatori a partecipare a questa giornata di festa”.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Dalle ore 8 e 30 alle 18 e 30, piazza Cavalli, via Cavour e Largo Battisti accoglieranno i banchi dei Mercanti di Qualità, con un’ampia proposta di prodotti selezionati, specialità e occasioni di shopping. In Largo Battisti sarà inoltre possibile partecipare alla tradizionale castagnata benefica organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza.