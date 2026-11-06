Metal Materia guarda al futuro della metalmeccanica,  Pc Expo al lavoro per avvicinare nord e sud Italia

Metal Materia 2026 chiude con un bilancio di sostanziale tenuta rispetto ai numeri della scorsa edizione. È la fotografia di un settore che sta attraversando una congiuntura difficile, e che i numeri di una fiera non possono che riflettere. “E’ proprio in momenti come questo – sottolinea il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – che si vede il valore del fare sistema. Ringraziamo per questo espositori, partner e associazioni di categoria che hanno scelto di esserci e di credere in questo appuntamento anche in una fase complessa. Dobbiamo però anche avere il coraggio di guardare allo strumento fiera con occhi nuovi rispetto al passato. In questo settore anche le grandi manifestazioni stanno segnando il passo. Spetta allora alle fiere più territoriali, più vicine alle imprese e più agili, offrire strumenti nuovi di relazione e di crescita diversificata: occasioni di incontro mirate, concrete, capaci di generare networking”.

E proprio in quest’ottica si inserisce il recente accordo di collaborazione, siglato nell’ambito di Metal Materia, tra Piacenza Expo e WMD Event volto a rafforzare le sinergie tra i distretti industriali del Nord e del Sud Italia. “Un’intesa – evidenzia Barbara Villaggi, responsabile organizzativa di Metal Materia – che nasce dalla volontà condivisa di favorire nuove opportunità di business, valorizzare le competenze produttive e ampliare le connessioni tra le imprese delle rispettive reti. Dopo la partecipazione della collettiva WMD a Piacenza, la collaborazione proseguirà a WMD Event 2027, in programma dal 13 al 15 maggio a Napoli, con la presenza di una collettiva Metal Materia. Un ulteriore passo nel percorso di WMD verso la costruzione di una rete industriale sempre più ampia, interconnessa e orientata allo sviluppo del sistema manifatturiero italiano. L’accordo proseguirà poi nell’edizione autunnale di Metal Materia 2027 con una collettiva dei distretti partenopei”.

Tra gli appuntamenti dellaconclusiva giornata di Metal Materia, da segnalare il convegno “Restare, crescere, intraprendere. Quando scuola e imprese costruiscono innovazione insieme”, organizzato da Ordine giovani commercialisti di Piacenza, Università Cattolica, Confapi Piacenza, Confindustria Piacenza e Skill Lab Amministrazione Italia; convegno, aperto dai contributi del Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, e della Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, basato sullo studio dell’Università Cattolica che fotografa il “Modello Piacenza” sulle competenze professionali e tecniche del mondo giovanile piacentino. Piacenza Expo, intanto, sta già al lavoro per il 2027. Sarà un’edizione di Metal Materia attesa per l’integrazione di settori complementari e nuove tecnologie, pensata per completare il panorama della subfornitura e delle tecnologie collegate, e per offrire a visitatori ed espositori contatti qualificati nei nuovi mercati di sbocco.