Metalmeccanica e metallurgia, a Piacenza Expo oltre 90 espositori per Metal Materia

Insieme al Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, e al Consigliere Fabio Maggi, erano presenti al taglio del nastro numerose autorità tra cui l’Assessore al bilancio del Comune di Piacenza, Gianluca Ceccarelli, la Presidente del Consiglio comunale, Paola Gazzolo, il Presidente di Confindustria Piacenza, Nicola Parenti, con il Direttore Luca Groppi, il Presidente provinciale di CNA, Cristiana Crenna, il Direttore di Libera Artigiani, Elena Chimisso, e il Presidente del Gruppo giovani di Confapi Industria Piacenza, Marco Solari. “Questa fiera – ha sottolineato il Presidente Villa – vuole fornire nuove risposte alle nostre aziende, mettendole a confronto, facendole dialogare e offrendo momenti di approfondimento di alto contenuto tecnico. Nei periodi difficili come quello che stiamo vivendo, pesantemente condizionato dalla difficile situazione geopolitica e dai continui aumenti dei costi energetici e delle materie prime, occorrono curiosità e coraggio e Metal Materia, grazie al lavoro di Piacenza Expo e alla sinergia di tutte le associazioni di categoria che hanno collaborato con noi, rappresenta sicuramente un contributo concreto per affrontare e cercare di vincere questa difficile sfida”.