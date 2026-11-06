Mezzi a forte velocità e rumore, Zandonella chiede interventi dopo la denuncia dei residenti di Corte La Pusterla 

“Per l’ennesima volta i residenti segnalano una situazione di pericolosità in strada della Viggioletta, in particolare di fronte alla residenza Corte La Pusterla”. Lo rende noto Luca Zandonella, capogruppo della Lega in Comune a Piacenza, raccogliendo la denuncia di oltre cinquanta famiglie del complesso residenziale, “che da tempo hanno provato a rapportarsi con l’amministrazione comunale, senza ottenere risultati”. “La strada – spiega Zandonella – è molto stretta e delimitata da un canale ed è percorsa giorno e notte da camion diretti a una ditta nelle vicinanze, che transitano spesso a velocità sostenuta. Il continuo passaggio ha creato non solo un disturbo costante alla quiete della zona residenziale, ma anche un cedimento dell’asfalto che delimita il canale, come hanno segnalato i residenti. Dopo un esposto per il rumore notturno, pare che la ditta sia stata sanzionata, ma nessun controllo successivo è stato effettuato e il rumore notturno è proseguito come prima”.