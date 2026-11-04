Piacenza spreca l’occasione Milan Futuro, sconfitta per 2-1

Piacenza che spreca l’occasione del recupero contro il Milan Futuro . I ragazzi terribili rossoneri vincono la partita che era stata interrotta sullo 0-0 per infortunio dell’arbitro. Nei secondi 45 minuti disputati a Solbiate Arno, Mustacchio e soci vanno sotto dopo soli tre minuti di gioco e non sono stati in grado di reagire allo svantaggio. I biancorossi subiscono la freschezza atletica degli avversari che colpiscono ancora su contropiede con Asanji al 65′. L’assalto del Piace porta al gol all’84’ con Raffini che di testa infila il portiere avversario su calcio d’angolo. Nei quattro minuti di recupero va in scena un grande nervosismo in campo, al 94′ ultima occasione per i biancorossi con una punizione calciata fuori. Poi arriva il fischio finale.

LA PARTITA – A Solbiate Arno il Piacenza ha solo 45 minuti a disposizione per provare a vincere contro il Milan Futuro e Franzini getta nella mischia Bassanini a fianco di Mustacchio e Tremolada. Partita dai ritmi alti fin dalle prime battute ma passano solo tre minuti i padroni di casa vanno in vantaggio con Ossola, che infila Bruno con un preciso tocco rasoterra su passaggio di Perera. La reazione del Piacenza si infrange contro la baldanza dei giovani rossoneri che mostrano ottime doti di controllo palla e una certa spavalderia atletica. Da segnalare un tiro centrale di Tremolada e un colpo di testa di Bakayoko su calcio d’angolo, ma Pantelin tra i pali non corre veri pericoli. Al 65′ arriva il raddoppio di Asanji su contropiede dopo una prima respinta di Bruno. La (mezza) partita si complica per i ragazzi di Franzini che inserisce Raffini al 72′ per Tremolada. E’ proprio quest’ultimo che accorcia le distanze all’84esimo con un preciso colpo di testa su azione da corner. Inizia l’assalto finale del Piacenza che tuttavia non riesce a insidiare realmente la porta avversaria: nei quattro minuti di recupero concessi monta il nervosismo in campo con gioco spezzettato e spintoni reciproci. Al 94′ una punizione calciata fuori dallo specchio spegne le residue speranze biancorosse. In classifica il Piacenza resta a 18 punti, staccato di sei lunghezze dalla vetta occupata dal Nibbiano a 24. Secondo è il Chievo con 22 e terzo il Milan Futuro con 20. Domenica i biancorossi sono attesi dalla trasferta di Brusaporto.