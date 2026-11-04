Piacenza spreca l’occasione Milan Futuro, sconfitta per 2-1
I ragazzi terribili rossoneri vincono la partita che era stata interrotta sullo 0-0 per infortunio dell’arbitro
MILAN FUTURO – PIACENZA 2-1 (FINALE)
Ossola al 48′, Asanji al 65′, Raffini all’84’
Piacenza che spreca l’occasione del recupero contro il Milan Futuro. I ragazzi terribili rossoneri vincono la partita che era stata interrotta sullo 0-0 per infortunio dell’arbitro. Nei secondi 45 minuti disputati a Solbiate Arno, Mustacchio e soci vanno sotto dopo soli tre minuti di gioco e non sono stati in grado di reagire allo svantaggio. I biancorossi subiscono la freschezza atletica degli avversari che colpiscono ancora su contropiede con Asanji al 65′. L’assalto del Piace porta al gol all’84’ con Raffini che di testa infila il portiere avversario su calcio d’angolo. Nei quattro minuti di recupero va in scena un grande nervosismo in campo, al 94′ ultima occasione per i biancorossi con una punizione calciata fuori. Poi arriva il fischio finale.
LA PARTITA – A Solbiate Arno il Piacenza ha solo 45 minuti a disposizione per provare a vincere contro il Milan Futuro e Franzini getta nella mischia Bassanini a fianco di Mustacchio e Tremolada. Partita dai ritmi alti fin dalle prime battute ma passano solo tre minuti i padroni di casa vanno in vantaggio con Ossola, che infila Bruno con un preciso tocco rasoterra su passaggio di Perera. La reazione del Piacenza si infrange contro la baldanza dei giovani rossoneri che mostrano ottime doti di controllo palla e una certa spavalderia atletica. Da segnalare un tiro centrale di Tremolada e un colpo di testa di Bakayoko su calcio d’angolo, ma Pantelin tra i pali non corre veri pericoli. Al 65′ arriva il raddoppio di Asanji su contropiede dopo una prima respinta di Bruno. La (mezza) partita si complica per i ragazzi di Franzini che inserisce Raffini al 72′ per Tremolada. E’ proprio quest’ultimo che accorcia le distanze all’84esimo con un preciso colpo di testa su azione da corner. Inizia l’assalto finale del Piacenza che tuttavia non riesce a insidiare realmente la porta avversaria: nei quattro minuti di recupero concessi monta il nervosismo in campo con gioco spezzettato e spintoni reciproci. Al 94′ una punizione calciata fuori dallo specchio spegne le residue speranze biancorosse. In classifica il Piacenza resta a 18 punti, staccato di sei lunghezze dalla vetta occupata dal Nibbiano a 24. Secondo è il Chievo con 22 e terzo il Milan Futuro con 20. Domenica i biancorossi sono attesi dalla trasferta di Brusaporto.
LA CRONACA
FINALE – Piacenza sconfitto dal Milan Futuro.
95′ – Tiro che si spegne sul fondo. Finale nel segno del nervosismo.
94′ – Punizione dal limite per il Piacenza, dopo un fallo e vari spintoni in campo. Ultima occasione.
Quattro minuti di recupero concessi.
Ultimi assalti del Piacenza alla ricerca del pari, ma senza occasioni vere.
GOL – Accorcia le distanze Raffini a 5 dalla fine, colpo di testa su calcio d’angolo che supera il portiere del Milan.
72′ – Dentro Raffini per Tremolada nel Piace.
70′ – Angolo per il Piacenza ma il colpo di testa di Ferri è altissimo.
GOL di Asanji al 65′ che riprende una respinta del portiere Bruno, raddoppia il Milan.
63′ – Ancora di testa Bakayoko impegna Pantelin che mette in corner.
61′ – Occasione Piacenza: colpo di testa di Bakayoko parato da Pantelin.
59′ – Scatta Mustacchio sulla destra, ma si alza la bandierina per fuorigioco.
55′ – Tremolada ci prova dal limite dell’area dopo una bella discesa biancorossa, palla centrale e Pantelin blocca.
52′ – Occasione per il Piacenza, palla che attraversa l’area ma Capelli non riesce a concludere in porta.
GOL – Milan in vantaggio al 48′ con il capitano Lorenzo Ossola, cross al centro di Perera e l’inserimento del giovane rossonero che con un tocco preciso infila Bruno.
Iniziato il match, Piacenza in maglia bianca.
Tutto pronto sul campo di Solbiate Arno per la prosecuzione della partita tra Milan Futuro e Piacenza.
Ecco le formazioni ufficiali: tra i biancorossi in campo dal primo minuto Bassanini.
MILAN FUTURO: Pantelin, Cappelletti, Perera, Cissè, Pagliei, Pandolfi, Sala, Vos, Asanji, Ossola, Guernier. All. Navarro.
PIACENZA: Bruno, Mazzantini, Ferri, Mustacchio, Putzolu, Tremolada, Bakayoko, Rrapaj, Poledri, Bassanini, Capelli. All. Franzini
Arbitro: Marco Targhetta (Castelfranco Veneto)
Ass. 1: Dario Lorenzon (Treviso)
Ass. 2: Francesco Dogliani (Conegliano)
Dopo la vittoria in rimonta nel derby con il Nibbiano&Valtidone, subito un’altra gara con punti pesanti in palio per il Piacenza, che mercoledì pomeriggio (ore 14.30) torna in campo allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno per il completamento del recupero della 5ª giornata contro il Milan Futuro, partita che era stata sospesa all’intervallo a causa di un infortunio occorso al direttore di gara. Come prevede il regolamento, la partità riprenderà da dove si era interrotta: si giocherà quindi solamente il secondo tempo, con il punteggio che ripartirà dallo 0-0.