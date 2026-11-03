Milan Futuro-Piacenza, un recupero da 45 minuti che vale punti pesanti

Saranno 45 minuti di grande importanza per la squadra di Franzini, che in caso di successo avvicinerebbe in modo sensibile la vetta occupata dal Nibbiano. Ma attenzione ovviamente ai giovani rossoneri – a loro volta reduci da un successo per 3-2 in rimonta sul campo della Virtus Verona – che tallonano in classifica i biancorossi a -1 e vincendo si porterebbero al terzo posto in solitaria. “La speranza è quella di cavalcare l’onda emotiva del successo sul Nibbiano e di vedere in campo lo stesso entusiasmo – le parole alla vigilia di Franzini, che recupera in difesa Bakayoko dopo il turno di squalifica -. Dal punto di vista mentale e pratico è una partita che durerà un tempo solo, è una situazione nuova per tutti noi e dovremo cercare di forzare un po’ i tempi”.