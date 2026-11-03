Milan Futuro-Piacenza, un recupero da 45 minuti che vale punti pesanti
Biancorossi in campo mercoledì pomeriggio per completare la partita sospesa all’intervallo per un infortunio del direttore di gara: si ripartirà dallo 0-0
Dopo la vittoria in rimonta nel derby con il Nibbiano&Valtidone, subito un’altra gara con punti pesanti in palio per il Piacenza, che mercoledì pomeriggio (ore 14.30) torna in campo allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno per il completamento del recupero della 5ª giornata contro il Milan Futuro, partita che era stata sospesa all’intervallo a causa di un infortunio occorso al direttore di gara. Come prevede il regolamento, la partità riprenderà da dove si era interrotta: si giocherà quindi solamente il secondo tempo, con il punteggio che ripartirà dallo 0-0.
Saranno 45 minuti di grande importanza per la squadra di Franzini, che in caso di successo avvicinerebbe in modo sensibile la vetta occupata dal Nibbiano. Ma attenzione ovviamente ai giovani rossoneri – a loro volta reduci da un successo per 3-2 in rimonta sul campo della Virtus Verona – che tallonano in classifica i biancorossi a -1 e vincendo si porterebbero al terzo posto in solitaria. “La speranza è quella di cavalcare l’onda emotiva del successo sul Nibbiano e di vedere in campo lo stesso entusiasmo – le parole alla vigilia di Franzini, che recupera in difesa Bakayoko dopo il turno di squalifica -. Dal punto di vista mentale e pratico è una partita che durerà un tempo solo, è una situazione nuova per tutti noi e dovremo cercare di forzare un po’ i tempi”.
Come comunicato dal club rossonero, i biglietti inizialmente acquistati per la data originaria dello scorso 14 ottobre resteranno regolarmente validi: per accedere sarà necessario presentare il tagliando originale o, quantomeno, il riferimento della matrice. Il biglietto ha tariffa unica di 5€ e sarà aperta anche la vendita presso la biglietteria dello stadio.