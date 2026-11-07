Minori e persone con disabilità nello stesso immobile, interrogazione di Soresi (Fratelli d’Italia)

«Quando realtà tanto diverse condividono gli stessi spazi, la convivenza deve essere garantita e la sicurezza di tutti tutelata. Le segnalazioni che mi sono arrivate descrivono una situazione che non può essere ignorata». Così Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, commenta l’interrogazione a risposta scritta appena depositata sulla situazione dell’immobile di Strada Val Nure 11, dove convivono minori stranieri non accompagnati, il centro diurno riabilitativo Il Faro Rosso e La Girandola. «Una vicenda sulla quale avevo già richiamato l’attenzione durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, ponendo alcune domande alle quali, purtroppo, non ho ricevuto risposta. Considerato che nel frattempo mi sono arrivate ulteriori segnalazioni, ho ritenuto doveroso presentare un’interrogazione per chiedere chiarimenti e capire quali iniziative intenda assumere l’Amministrazione».

“Tra gli episodi riferiti – commenta la capogruppo – ci sono situazioni di confusione e tensione, rumori e risse, con conseguenti interventi dei Carabinieri, ma anche condizioni di degrado nel giardino condiviso, con rifiuti abbandonati e situazioni di bivacco. A destare particolare preoccupazione sono inoltre alcuni ritrovamenti: cartellini e dispositivi antitaccheggio rinvenuti nel cortile. Il ritrovamento di questi dispositivi riporta inevitabilmente alla memoria quanto accadeva già ai tempi del Petit Hotel, quando venivano segnalati e rinvenuti anche coltellini, dispositivi antitaccheggio e strumenti riconducibili a possibili attività di furto nei negozi. Non sto attribuendo responsabilità senza accertamenti, ma credo che davanti ad elementi di questo tipo non si possa semplicemente voltarsi dall’altra parte. È allora necessario capire da dove provengano e se vi siano collegamenti con episodi di furto».