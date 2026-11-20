Il Comune di Piacenza si è aggiudicato un finanziamento statale pari a 6.730.291,01 euro, erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Le risorse rientrano nel “Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana”, finanziato attraverso il Fondo del Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico (P.N.C.I.A.). Il programma ministeriale è rivolto alle città che mirano a ridurre l’impatto dei trasporti sulla qualità dell’aria, favorendo la decarbonizzazione e inducendo un cambiamento virtuoso nelle abitudini di spostamento dei cittadini. Il Settore Infrastrutture e Smart City ha quindi provveduto, con determina dirigenziale, a formalizzare l’accertamento del 10% della somma nel bilancio dell’Ente, come previsto da procedura da gara.

“In continuità rispetto a iniziative già intraprese, ad esempio, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale, ai progetti “Bike to Work” o al rinnovo ecologico delle flotte urbane – spiega l’amministrazione comunale -, questo finanziamento consentirà al Comune di Piacenza di dare un forte impulso alle politiche sulla mobilità, in chiave operativa e in attuazione degli strumenti di programmazione già adottati nel corso degli ultimi anni, tra cui il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), il Biciplan e il Piano Urbano del Traffico”. La proposta progettuale, avanzata dal Comune e approvata dal Ministero lo scorso 26 agosto, si svilupperà su diverse direttrici di intervento e vedrà il coinvolgimento diretto di Tempi Agenzia Srl. Cercherà quindi di integrare tra loro diversi ambiti, e si concentrerà specificamente sia sul rafforzamento del Mobility Management, sia su interventi infrastrutturali e tecnologici mirati.

“La proposta – specifica il Comune – sarà quindi sviluppata nel perimetro di quanto previsto dal finanziamento, e orientata in particolare sulla realizzazione di interventi tra loro complementari: da un lato lo sviluppo della mobilità ciclopedonale, con la realizzazione di nuove corsie e piste ciclabili, velostazioni e rastrelliere per garantire percorsi diffusi, dall’altro la messa in sicurezza delle aree più vulnerabili, con particolare attenzione alle zone scolastiche. Si agirà anche attraverso la gestione avanzata del traffico e il potenziamento del trasporto pubblico locale, con implementazione di sistemi di regolazione semaforica adattiva e corsie preferenziali per fluidificare la viabilità dei mezzi pubblici, oltre alla creazione e al potenziamento di parcheggi scambiatori progettati per intercettare il traffico privato in ingresso e favorire l’intermodalità. Infine, affrontando un tema attuale quale quello della Smart City, dei big data e dell’infomobilità, soprattutto con l’attivazione di sistemi digitali di tracciamento del traffico e acquisizione dati per migliorare le politiche pubbliche”.