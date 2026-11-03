Molino Spadoni al Campus Raineri Marcora con il laboratorio sui pisarei

MOLINO SPADONI DAY ARRIVA A PIACENZA – Dopo il debutto a Roma, il Molino Spadoni Day prosegue il suo tour tra gli istituti alberghieri italiani e fa tappa a Piacenza con un programma che intreccia formazione, cultura gastronomica del territorio, confronto sulle prospettive professionali e testimonianze dirette in un’occasione unica di dialogo tra scuola e lavoro.

L’appuntamento è lunedì 9 e martedì 10 novembre al Campus Agroalimentare Raineri Marcora in Via Enrico Mattei, 35C. La prima giornata, come da format, è incentrata sulle attività di laboratorio, con formazione pratica “Mani in pasta”, che varia di tappa in tappa. In questa occasione il tecnico dimostratore Matteo Del Vescovo farà un focus su “pisarei e faśö”, piatto simbolo della tradizione gastronomica locale riconosciuto anche come P.A.T., ovvero Prodotto Agroalimentare Tradizionale e De.Co., Denominazione di Origine Comunale, dove la farina è assoluta protagonista. Il laboratorio sarà inoltre per la prima volta affiancato da un’esperienza di avvicinamento al mondo della birra artigianale condotto dal Mastro Birraio Nicola Grande, responsabile di produzione del birrificio di Molino Spadoni. Un ulteriore tassello di un’offerta formativa che intende raccontare le diverse anime di un’azienda che ha costruito il proprio percorso attorno alla farina, ancora oggi core business, ma che nel contempo ha voluto abbracciare altre categorie e prodotti di eccellenza, come la birra artigianale, diventando negli ultimi anni un vero e proprio polo gastronomico.

Martedì 10 novembre, a partire dalle 9.30, si terrà il convegno “Arte bianca tra formazione e lavoro”, al quale prenderanno parte circa 150 studenti, tra allievi dell’alberghiero e una classe di Scienze della Nutrizione dell’Università Cattolica di Piacenza. Dopo l’introduzione affidata a Giulio Boledi, collaboratore del Dirigente scolastico, affiancato da Romina Paola Lucia, area manager Nord Italia Molino Spadoni, sarà Camillo Degli Esposti, Brand Ambassador Scuole, Università e Turismo Molino Spadoni, a moderare l’incontro. Il programma entrerà dunque nel vivo con un approfondimento dedicato al mondo del lavoro nell’industria dell’ospitalità a cura di Network Turismo e CIGAC, Confederazione Internazionale della Gastronomia, e un focus su prodotti e processi produttivi Molino Spadoni con Matteo Del Vescovo. Particolarmente significativo il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà associative del territorio. Interverranno infatti Francesco Brianzi, Assessore alle politiche giovanili, università e ricerca del Comune di Piacenza, e il collega Simone Fornasari, assessore allo Sviluppo e valorizzazione commerciale, marketing, servizi al cittadino e trasformazione digitale. A rappresentare invece il mondo dell’artigianato locale sarà Giancarlo Gerosa, vicepresidente UPA Confartigianato, mentre per l’Università Cattolica di Piacenza porteranno un contributo Terenzio Bertuzzi e Margherita Dall’Asta. In continuità con il percorso avviato a Roma, spazio anche in questa tappa al tema della celiachia e dell’alimentazione senza glutine, da sempre centrale per Molino Spadoni, affidato a Maria Pia Rivetti, Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna.