Monumento al Fante, presentata la nuova collocazione al Bastione del Facsal

È stata presentata ufficialmente alla cittadinanza la nuova collocazione del Monumento al Fante, opera di Francesco Riccardo Monti dedicata ai Caduti del 65° Reggimento Fanteria nella Prima Guerra Mondiale. La cerimonia si è svolta nella cornice del Bastione Corneliana sul Pubblico Passeggio a Piacenza. Il saluto istituzionale della sindaca Katia Tarasconi è stato preceduto dall’intervento storico del giornalista Ippolito Negri, che ha ripercorso la genesi dell’opera e la vicenda umana del suo autore.

“Dovendo parlare di fronte a un monumento, il rischio maggiore è cadere nella retorica – ha esordito Negri –. Se la sua funzione è il richiamo alla memoria, è necessaria la contestualizzazione nel periodo storico“. Il giornalista ha poi ricordato come, alla fine della Grande Guerra, in tutta Italia fossero sorti angoli commemorativi per elaborare collettivamente il lutto e alimentare il culto dei caduti, spaziando dai grandi progetti urbani ai piccoli monumenti di paese fusi nel “bronzo nemico”. “Non poteva essere estranea a questo sentimento Piacenza, città piazzaforte dal 1861 – ha proseguito il relatore –, a partire dal reggimento dei pontieri, che avrà il suo monumento inaugurato dal re nel 1928. Anche per i fanti, i soldati delle trincee, nascono decine di opere celebrative: così, nel 1921, parte l’iniziativa del comandante del 65° Reggimento Fanteria, di stanza a Piacenza dal 1920″. Finanziata grazie ai contributi dei soldati di leva e affidata nel 1924 allo scultore Francesco Riccardo Monti, l’opera venne inaugurata cinque anni dopo, il 25 luglio 1926.

Negri ha quindi sottolineato come il progetto si inserisse in un momento politico delicato: “Ci si avvicinava al decennale della fine del conflitto e il Regime voleva cambiare il paradigma: non più la commemorazione dei caduti, ma la celebrazione della vittoria. Ogni iniziativa veniva vagliata dagli organi politici e il monumento del 65° Fanteria non era del tutto in linea con i nuovi indirizzi: l’elemento discordante era il soldato morente, raro nell’iconografia consueta”. “Se nella parte superiore il fante con la bandiera riprende i richiami di virilità tipici della produzione europea – ha aggiunto ancora Negri –, la figura del morente ha un ruolo che oggi leggiamo con una diversa sintassi. Le cronache del tempo scrivevano che lo spirito vigoroso del fante ardimentoso sovrastava la triste serenità del caduto; oggi, invece, quel contrasto orienta la memoria verso il sacrificio per dire ‘mai più’“.

Secondo lo storico, questa stessa sensibilità apparteneva all’autore, la cui biografia rivela uno spirito libero dai dettami del regime. Nato nel 1888 da una dinastia di scalpellini, Monti studia a Brera e sposa Antonia Chiappa nel 1910. Arruolato nel 1915, conosce l’orrore della trincea e viene ferito, trascorrendo la convalescenza a Piacenza nello studio del cugino scultore Annibale. Negli anni Venti si afferma tra il Cremonese e il Piacentino ed espone all’estero. Rientrato in Italia, si scontra però con Roberto Farinacci, il ras di Cremona: dopo aver vinto un concorso boicottato dai fascisti, decide di vendere tutto e lasciare il Paese con la famiglia. Nel 1930 si trasferisce nelle Filippine. Durante l’occupazione giapponese viene accusato di collaborare con la resistenza e condannato a morte, salvandosi solo grazie all’intervento del delegato apostolico. Nel dopoguerra resta a Manila (mentre rientra a Piacenza la figlia Sandra), diventando preside della facoltà di Fine Arts dell’Università Cattolica di Santo Tomas, fino alla morte avvenuta nel 1958 per un incidente. “Il suo percorso artistico è ampiamente illustrato nel volume del 2003 ‘L’orto dei marmi’ di Anna Filippucci Bonetti – ha concluso con una battuta Ippolito Negri – e l’Enciclopedia Treccani gli ha dedicato 1.535 parole: il doppio di quelle con cui vi ho tediato oggi”.