Il rinvenimento di pesci morti e carcasse di galline nel torrente Riglio, in località Ponte Riglio, nel territorio comunale di Pontenure, è al centro di un’interrogazione alla Giunta regionale predisposta da Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia. “La segnalazione dei pescatori della FIPSAS piacentina, che hanno riscontrato anche la presenza di schiuma sulla superficie dell’acqua, merita particolare attenzione – sottolinea Tagliaferri -. Al momento non conosciamo le cause del fenomeno e occorre attendere gli esiti degli accertamenti prima di formulare qualsiasi conclusione. Ho chiesto alla Giunta regionale di chiarire quali sopralluoghi e campionamenti siano stati effettuati da ARPAE, quali risultati siano eventualmente già disponibili e se siano state condotte verifiche sugli scarichi presenti lungo il corso d’acqua”.