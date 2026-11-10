Muay Thai, esperienza mondiale per tre fighters della Yama Arashi
In un contesto con atleti provenienti da oltre 30 nazioni, in evidenza il Team Italia, con Aaron Zanetti, Edoardo Ferrari (entrambi under 16) e Simone Strefi (18 anni), seguiti dai tecnici Gianfranco Rizzi e Tommaso Ferrari
Esperienza importante per tre atleti della Yama Arashi, protagonisti nella Muay Thai a Marina di Carrara, dove nel contesto del Festival dell’Oriente si è svolto il campionato Mondiale Open WKTA per diverse arti marziali e sport di combattimento. Una delle organizzazioni invitate è stata la FIMT 4.0 (Federazione internazionale di Muay Thai), arte marziale nota anche come boxe thailandese, l’arte delle “8 armi” dato che gli atleti possono scambiarsi non solo i colpi di pugno e calcio ma anche di gomito e ginocchio. In un contesto con atleti provenienti da oltre 30 nazioni, in evidenza il Team Italia, del quale hanno fatto parte anche Aaron Zanetti, Edoardo Ferrari (entrambi under 16) e Simone Strefi (18 anni), in gara dopo aver vinto il campionato nazionale e seguiti all’angolo dai tecnici Gianfranco Rizzi e Tommaso Ferrari.
Il primo a salire sul ring è stato Zanetti nella categoria al limite dei 57 chilogrammi, che si è ben comportato nel duello contro il campione nazionale inglese dove il verdetto a favore del britannico ha sorpreso tutto il clan azzurro. La “rivincita” Italia (e Piacenza)-Inghilterra è arrivata con Edoardo Ferrari, oro nella categoria al limite dei 52 chilogrammi al termine di un combattimento interpretato con pressione costante, tecnica e cuore fino al meritato successo. Infine, derby italiano nella categoria al limite dei 63 chilogrammi, con Simone Strefi opposto al romano Simone Caporali, atleta di maggior esperienza e dotato di lunghe leve che si è aggiudicato la vittoria, con Simone medaglia d’argento garantendo il terzo alloro alla palestra piacentina.