Muay Thai, esperienza mondiale per tre fighters della Yama Arashi

Esperienza importante per tre atleti della Yama Arashi, protagonisti nella Muay Thai a Marina di Carrara, dove nel contesto del Festival dell’Oriente si è svolto il campionato Mondiale Open WKTA per diverse arti marziali e sport di combattimento. Una delle organizzazioni invitate è stata la FIMT 4.0 (Federazione internazionale di Muay Thai), arte marziale nota anche come boxe thailandese, l’arte delle “8 armi” dato che gli atleti possono scambiarsi non solo i colpi di pugno e calcio ma anche di gomito e ginocchio. In un contesto con atleti provenienti da oltre 30 nazioni, in evidenza il Team Italia, del quale hanno fatto parte anche Aaron Zanetti, Edoardo Ferrari (entrambi under 16) e Simone Strefi (18 anni), in gara dopo aver vinto il campionato nazionale e seguiti all’angolo dai tecnici Gianfranco Rizzi e Tommaso Ferrari.