Murelli (Lega) “Dare piena attuazione alla legge sui defibrillatori”
La senatrice della Lega interviene dopo l’intervento salvavita in centro a Piacenza
“Un’altra vita salvata grazie a quella geniale intuizione che è il Progetto Vita. I più sinceri complimenti alla cardiologa Federica Del Giudice e al poliziotto della Squadra Volante di Piacenza, intervenuti nell’immediatezza dell’evento . Prontezza, capacità e determinazione hanno evitato una tragedia. È la dimostrazione concreta di quanto siano fondamentali la formazione, la tempestività dei soccorsi e la disponibilità di defibrillatori sul territorio”.
Lo afferma la senatrice Elena Murelli (Lega), membro della commissione Sanità e presidente dell’Intergruppo parlamentare per le malattie Cardio-cerebro-vascolari.
“I defibrillatori (DAE) del Progetto vita – sottolinea la senatrice per la salute cardiovascolare – si dimostrano ancora una volta fondamentali. Progetto Vita, esperienza nata a Piacenza, si conferma un’eccellenza nella prevenzione delle morti cardiache improvvise. Ma salvare una vita non può dipendere soltanto dalla fortuna di avere un defibrillatore a portata di mano: servono una mappatura nazionale dei DAE e strumenti digitali per individuarli immediatamente”.
La senatrice richiama quindi la necessità di dare piena attuazione alla legge 4 agosto 2021, n. 116, la cosiddetta legge Mulè, che disciplina la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.
“Abbiamo già una legge che rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione delle morti cardiache improvvise. Ora occorre rendere pienamente operative le disposizioni, a partire dalla mappatura dei defibrillatori e dalla possibilità di individuarli rapidamente attraverso strumenti digitali e applicazioni accessibili ai cittadini. In caso di arresto cardiaco, ogni minuto è decisivo. Sapere dove si trova il DAE più vicino può fare la differenza tra la vita e la morte. Non possiamo permettere che strumenti salvavita già presenti sul territorio risultino difficili da localizzare proprio nel momento in cui servono” sostiene Murelli.
La parlamentare collega infine l’episodio al lavoro istituzionale sulla prevenzione cardiovascolare: “Proprio ieri, alla Camera dei deputati, ho partecipato all’incontro dell’Osservatorio LDL per la Salute Cardiovascolare, dedicato al ruolo del cosiddetto colesterolo cattivo nella prevenzione del rischio cardiovascolare. Come presidente dell’Intergruppo parlamentare, sono impegnata a promuovere una strategia nazionale che integri prevenzione, diagnosi precoce, formazione e capacità di intervento nelle emergenze”.
Murelli conclude: “Piacenza ha dimostrato che salvare vite con i defibrillatori è possibile. Ora dobbiamo fare in modo che questo modello diventi una realtà concreta in tutta Italia”.