“Un’altra vita salvata grazie a quella geniale intuizione che è il Progetto Vita. I più sinceri complimenti alla cardiologa Federica Del Giudice e al poliziotto della Squadra Volante di Piacenza, intervenuti nell’immediatezza dell’evento . Prontezza, capacità e determinazione hanno evitato una tragedia. È la dimostrazione concreta di quanto siano fondamentali la formazione, la tempestività dei soccorsi e la disponibilità di defibrillatori sul territorio”.