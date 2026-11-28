Da sinistra: l’artista Giorgio Milani, Edvige Francesconi, presidente del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, e Roberto Guglielmetti, interior designer

Trasformare musei e biblioteche in rifugi simbolici dal bombardamento mediatico: luoghi nei quali ritrovare conoscenza, confronto e capacità critica mentre la quantità di informazioni, amplificata dall’intelligenza artificiale, rende sempre più difficile distinguere il vero dal falso. È il progetto al quale sta lavorando Giorgio Milani e che l’artista piacentino ha anticipato durante la conviviale del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda di giovedì 19 novembre. La serata, intitolata «Parole in libertà, lettere in armonia: la rivoluzione del segno a Piacenza, da BOT a Giorgio Milani», ha offerto ai soci un viaggio nel rapporto tra parola, segno e arte contemporanea. Nel presentare l’ospite, la presidente del Club Edvige Francesconi ha richiamato la capacità dell’arte autentica di interrogare la realtà e di suggerire prospettive nuove.

L’incontro si è sviluppato come un dialogo guidato da Roberto Guglielmetti, interior designer e conoscitore dell’opera di Milani. Attraverso una sequenza di domande, Guglielmetti ha accompagnato l’artista nei passaggi essenziali della sua esperienza e della sua ricerca, rendendo l’esposizione più dinamica e favorendo il confronto con i presenti. Milani, nato a Piacenza nel 1946, ha ricostruito il percorso che lo ha condotto dalla pittura e dalla poesia visiva ai Poetari, le opere composte con antichi caratteri tipografici. Il passaggio decisivo risale alla metà degli anni Ottanta, quando vide un camion carico di matrici in legno destinato alla discarica dopo la trasformazione tecnologica delle tipografie. Decise di salvarle e di conservarle, senza sapere ancora quale utilizzo artistico ne avrebbe fatto. Dopo alcuni anni, nacque il primo assemblaggio. Da allora lettere e caratteri mobili sono diventati la materia centrale di una ricerca proseguita per oltre quarant’anni e sviluppata anche attraverso acciaio, bronzo, vetro e calcestruzzo. «Su questi caratteri è passata tutta la nostra cultura, tutto ciò che abbiamo letto e studiato», ha osservato Milani, spiegando il valore non soltanto estetico, ma anche storico e simbolico di quei materiali.

Il dialogo ha consentito di affrontare anche una domanda ricorrente: come comprendere l’arte contemporanea quando abbandona la rappresentazione figurativa e privilegia l’idea? Secondo Milani, con le avanguardie il contenuto ha progressivamente assunto un peso decisivo. Per giudicare un’opera diventa quindi necessario conoscere il pensiero che la sostiene e la relazione che instaura con il proprio tempo. È in questa prospettiva che si colloca il tema di Babele, da anni centrale nel lavoro dell’artista. Non soltanto la Babele dei popoli, delle culture e delle religioni, ma anche quella della comunicazione: un flusso nel quale le parole possono generare incomprensione anziché dialogo. L’intelligenza artificiale rende la questione ancora più attuale, perché aumenta la produzione e la circolazione dei contenuti e, insieme, il rischio di smarrire i criteri con cui riconoscerne l’attendibilità. La riflessione era stata sviluppata anche nella recente mostra «Giorgio Milani. Babele», ospitata nel 2026 nelle sale monumentali della Biblioteca Comunale Teresiana di Mantova. Il dialogo fra i libri conservati dalla biblioteca e i caratteri mobili ricomposti dall’artista ha suggerito un’immagine diversa di Babele: non soltanto disordine dei linguaggi, ma possibilità di ricostruire senso. Da qui l’idea della biblioteca come rifugio dal sovraccarico informativo.