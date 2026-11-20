Musica e striscioni contro il carovita: la Cgil sfila in corteo lungo le vie di Piacenza. Una partecipazione oltre le aspettative per la manifestazione indetta dal sindacato insieme allo sciopero generale: circa un migliaio i partecipanti alla mobilitazione, lavoratori, pensionati e anche una buona rappresentanza di studenti. Due gli scioperi generali proclamati per venerdì 20 novembre – uno dalla Cgil e l’altro dai Cobas – a cui si affianca la mobilitazione studentesca, organizzata a livello europeo.

Il corteo è partito dalla Camera del Lavoro per distendersi lungo la via XXIV Maggio, da qui ha raggiunto barriera Torino per svoltare in via Taverna e incamminarsi verso il centro storico e piazza Cavalli dove si sono tenuti i comizi conclusivi. Dopo il segretario provinciale della Camera del Lavoro Ivo Bussacchini, la parola è passata ad alcuni lavoratori, un’educatrice professionale, un’insegnante di scuola primaria, una pensionata.

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Il segretario della Cgil di Piacenza Ivo Bussacchini rimarca la grande partecipazione: “La presenza ampia di lavoratori, pensionati e studenti parla a tutta la città, del bisogno di dare risposte molto diverse da quelle del governo in legge finanziaria, perchè il carovita pesa tantissimo sulle famiglie, sui pensionati, sui lavoratori, specie quelli discontinui. Anche Piacenza soffre nonostante sia una città con tanti soldi ma a vantaggio di pochi. Proprio per questo è necessario continuare a investire sui servizi: welfare, scuola, sanità, invece di spingere alla privatizzazione”. “Anche dal resto d’Italia – continua Bussacchini – registriamo una grande partecipazione a una mobilitazione che mette insieme studenti e pensionati, per dire insieme un grande no alla guerra, al disinvestimento nel pubblico e a un mondo diviso”. “C’è stata una risposta enorme alla mobilitazione, nelle città più grandi in particolare – prosegue Bussacchini – ma anche a Piacenza abbiamo assistito a una grande risposta democratica del paese, un grande no alla guerra e sì agli investimenti pubblici, no a un mondo diviso e diseguale, sì all’unità dei lavoratori, dei pensionati e degli studenti”.

Da piazza Mercanti, la manifestazione della Cgil di Piacenza con le parole del segretario provinciale Ivo Bussacchini

A Piacenza la manifestazione, è stata promossa dalla Cgil insieme alle associazioni de La Via Maestra, è partita dalla Camera del Lavoro per attraversare la città e raggiungere piazza Cavalli. Da qui il corteo ha percorso via XXIV Maggio in direzione di piazzale Torino, per poi imboccare via Taverna e proseguire attraverso piazza Borgo e via Garibaldi, passando davanti all’ospedale e al Palazzo della Provincia. Il percorso è proseguito verso largo Battisti, con arrivo in piazza Cavalli. Al termine del corteo interventi di lavoratrici e lavoratori, studenti, pensionate e pensionati e rappresentanti della società civile e del mondo del lavoro: voci ed esperienze diverse che hanno portato in piazza le ragioni della mobilitazione e le richieste di cambiamento. A prendere la parola Nicola Curtarelli, presidente Arci di Piacenza, Manuela Sitzia insegnante, Elena Mazzocchi pensionata. Microfono aperto anche per Nadia Maffini, presidente provinciale dell’Anpi di Piacenza che ha criticato la mostra organizzata alla Camera dei Deputati dedicata a un esponente della destra post fascista come Pino Rauti. Il presidente dell’Arci Nicola Curtarelli ha parlato di libertà e cultura mentre le conclusioni sono state tirate da Sandro Fattore del nazionale della Cgil. “Ritroviamo nelle piazze di oggi la rabbia e la speranza di tanti giovani e studenti che hanno già voluto mobilitarsi per Gaza nei mesi passati. Lo sciopero, come diceva il grande Giuseppe Di Vittorio, è lo strumento più solidale che esiste per avanzare le istanze dei lavoratori, richieste di pace, democrazia e liberarsi da un modello che non vuole più vincoli e diritti”.

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Lo sciopero generale è di 24 ore e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi.

SANITA’ – A Piacenza l’Ausl ha comunicato che verranno assicurati i servizi minimi essenziali.

TRASPORTO PUBBLICO – Seta informa che l’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori “potrebbe compromettere la regolarità del servizio. Per quanto riguarda il servizio urbano, a Piacenza è garantito dalle ore 07:01 alle ore 09:59 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea dalle ore 06:46 fino alle ore 09:45 e dalle ore 11:46 fino alle ore 14:45), con possibili astensioni nelle restanti fasce orarie. Il servizio suburbano ed extraurbano è garantito fino alle ore 08:29 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 08:00 e dalle ore 11:31 fino alle ore 14:30), con possibili astensioni nelle restanti fasce orarie. Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate e pubblicate nelle sezioni “Linee” del sito web di Seta. Informazioni in tempo reale sull’effettivo passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet, scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Orari e capienza in tempo reale” del sito web. Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli utenti il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216 ed il servizio WhatsApp al numero 334 2194058.

Trenitalia comunica che dalle ore 21 di venerdì 20 novembre alle ore 20 di sabato 21 novembre è indetto uno sciopero del personale, che “può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Informazioni sono disponibili a questa pagina. Trenord informa che venerdì 20 novembre viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22; sabato 21 novembre, viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti ”.

IREN – Anche i servizi erogati da Iren – fa sapere l’azienda – potrebbero subire sospensioni o riduzioni. Nelle ore di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza. Le attività riprenderanno regolarmente al termine della giornata di sciopero “con l’adozione di tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare la regolarità dei servizi”.