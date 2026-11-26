Affrontare l’ultima tappa del percorso di studi fianco a fianco con chi quel percorso lo ha già praticato e può aiutare a capire quale sia la migliore scelta verso cui orientare il proprio futuro. Ha preso il via con queste premesse, l’altra sera Centro Congressi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, MyMentor 2030 – Percorsi di Sviluppo Sostenibile e Inclusivo.

L’evento ha visto protagoniste 73 coppie formate da dottorandi, studenti e studentesse dell’Ateneo Piacentino (mentee) con professionisti, avvocati, manager, imprenditori (mentor). Questi ultimi, durante tutto il prossimo semestre, doneranno ciò che più hanno di prezioso agli studenti e studentesse che hanno deciso di raccogliere l’opportunità offerta da MyMentor: il loro tempo. Una mentorship semestrale che, come è stato sottolineato da più parti, prevede uno scambio reciproco. Da un lato laureandi delle facoltà coinvolte, Economia e Giurisprudenza, Scienze agrarie alimentari e ambientali e il Dottorato Agrysistem, avranno la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza. Dall’altro i mentor potranno trarre nuova linfa, idee e prospettive dagli studenti e studentesse a loro affidati.

«Un progetto che descrive bene la cifra che vogliamo stabilire e il ponte che vogliamo costruire tra mondo del lavoro e mondo universitario» ha sottolineato il direttore di sede Angelo Manfredini. Partito nel 2015 con cinque coppie, ha ricordato Fabrizio Capocasale tra gli iniziatori, in dodici anni MyMentor ha consentito di costituire 910 coppie e coinvolgere oltre 300 mentor. Quest’anno, aggiungendo le 25 coppie della sede di Cremona, si arriva a circa cento abbinamenti.