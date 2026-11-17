In occasione della settimana nazionale “Nati per leggere” le biblioteche del Comune di Piacenza propongono tre appuntamenti per famiglie e bambini. Mercoledì 18 novembre alle 10 si terrà l’incontro online “Leggo per te” sul programma Nati per Leggere rivolto a mamme e papà in attesa e neogenitori che desiderano approfondire il tema della lettura ad alta voce in famiglia in età precoce ( www.passerinilandi.piacenza.it/novita/calendario/leggo-per-te è la pagina web dalla quale accedere all’incontro). Sempre mercoledì 18 novembre ma alle ore 16.45, presso la biblioteca Giana Anguissola, si terrà “Tutti leggono, nessuno escluso!”, pomeriggio di letture ad alta voce in Caa (comunicazione aumentativa alternativa) per tutti i bambini e le bambine, per scoprire che per stare insieme e viaggiare con la fantasia bastano gli occhi, le orecchie e un pizzico di curiosità.

Venerdì 20 novembre invece, alle 16.45, la biblioteca Giana Anguissola – all’interno della rassegna “Un tuffo nelle storie” – ospiterà le letture ad alta voce per bambine e bambini della fascia 0-6 anni con Kamishibai (forma di narrazione antichissima nata in Giappone, che utilizza tavole per ricreare un piccolo teatro di carta che accompagna con le immagini la lettura ad alta voce). “Nati per leggere” è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB (Centro per la salute delle bambine e dei bambini), il cui obiettivo è quello di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.