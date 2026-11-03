Nei ristoranti è tempo de ‘Il mese delle Dop piacentine”: salumi protagonisti

Dal 9 novembre all’8 dicembre 2026 Piacenza dedica un mese intero alle sue eccellenze con “Il Mese delle DOP Piacentine”, progetto promosso dal Consorzio Tutela Salumi DOP Piacentini in collaborazione con il Comune di Piacenza, nell’ambito delle iniziative sotto l’egida di Coppa d’Oro. Il mese è dedicato alle tre DOP piacentine: Coppa piacentina DOP, Pancetta piacentina DOP e Salame piacentino DOP.

Trent’anni, tre DOP

Il 2026 è un anniversario speciale: sono passati 30 anni dall’assegnazione della DOP ai tre salumi piacentini. Un doppio numero che racconta un primato: Piacenza è l’unica città con tre DOP della salumeria. Non se ne conoscono altre in Europa. Trent’anni di tutela, qualità e tradizione, e tre prodotti che hanno portato il nome del territorio sulle tavole di tutto il mondo.

Protagonisti: ristoranti, enoteche e bar

Il cuore del progetto è il coinvolgimento dei pubblici esercizi piacentini. L’elenco dei ristoranti, delle enoteche e dei bar aderenti sarà reso noto sui canali del Comune di Piacenza e del Consorzio. Ognuno di questi esercenti ha scelto una modalità propria per promuovere i Salumi DOP Piacentini, e sarà interessante scoprire come ciascuno di loro avrà interpretato “Il Mese delle DOP Piacentine”: degustazioni, assaggi, entrée di benvenuto, ricette dedicate e preparazioni gastronomiche. Per sostenere l’iniziativa, il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP Piacentini fornirà agli esercizi aderenti materiali promozionali e una prima fornitura di Coppa Piacentina DOP, Salame piacentino DOP, Pancetta Piacentina DOP. L’iniziativa vuole promuovere le eccellenze del territorio e, insieme, il turismo: un mese per invitare piacentini e visitatori a scoprire la città attraverso i suoi sapori, nei locali che ogni giorno li portano in tavola. Il Comune di Piacenza e il Consorzio daranno visibilità agli esercizi e alle loro proposte attraverso i propri canali web e social.