Nell’autunno 2027 NEK – Filippo Neviani – torna infatti live nei teatri italiani con “Laura 30th e tutto il resto Live”: un tour che toccherà tutta Italia nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e che sarà l’occasione per celebrare una carriera che ha conquistato intere generazioni, ma non solo, con tante attese novità che verranno. Il tour farà tappa anche a Piacenza, al teatro Politeama: per assistere il concerto sarà necessario aspettare oltre un anno. La data piacentina è stata infatti fissata per il 4 dicembre.

I biglietti per “Laura 30th e tutto il resto Live” sono già disponibili in pre-sale per il Filgood Social Club, fanclub ufficiale di Nek, mentre dalle ore 11:00 di domani, sabato 28 novembre, saranno disponibili su Ticketone e punti vendita abituali. Il 2027 sarà un anno di festeggiamenti internazionali, che saranno inaugurati con “Laura non c’è 30th – Live”, tre appuntamenti esclusivi in tre club europei, tra Germania, Spagna e Italia, nel mese di aprile.

Cantante e polistrumentista, con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio all’attivo, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti negli oltre 30 anni di carriera. Negli ultimi anni si è distinto anche come conduttore televisivo, guidando programmi di grande successo come “Dalla Strada al Palco”, “The Voice”, “The Voice Senior”, “The Voice Kids” e “The Voice Generations”. Nel 2022 ha pubblicato l’album celebrativo “5030”, che racconta i suoi trent’anni di carriera e i suoi 50 anni di età. Nel 2023, e per i due anni successivi, intraprende il progetto RENGANEK insieme all’amico e collega Francesco Renga con cui è protagonista di un lungo tour in tutta Italia, di una partecipazione al 74° Festival di Sanremo e di un disco di inediti. Nel 2025, l’intera discografia è stata ripubblicata, album dopo album, in vinile cristallo ed è stata pubblicata sul suo canale YouTube “NEK HITS”, una miniserie composta da 14 episodi in cui l’artista racconta aneddoti personali e momenti significativi che hanno segnato la sua vita artistica e umana. Per quasi due anni NEK ha portato “NEK HITS LIVE” sui palchi di Italia, Europa, Canada e Stati Uniti, con una serie di concerti che ha celebrato oltre trent’anni di carriera attraverso le più grandi hit del suo repertorio, reinterpretate in chiave power trio. Ha recitato nella serie Netflix “Il capo perfetto”.