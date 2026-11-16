Il futuro del polo logistico e l’impatto del traffico pesante sul territorio hanno acceso il dibattito in consiglio comunale del 16 novembre a Piacenza, impegnato nell’esame delle controdeduzioni alle osservazioni sul Piano Urbanistico Generale (Pug). Al centro del confronto politico, l’opportunità di consentire ulteriori espansioni del comparto logistico e l’efficacia delle risposte fornite dall’amministrazione alle istanze contenute nelle osservazioni al piano: sul piatto un pacchetto di una trentina di controdeduzioni.

Ad aprire la discussione è stato Luigi Rabuffi (Alternativa per Piacenza), che ha posto l’interrogativo di fondo sull’espansione della logistica sul territorio comunale. Citando l’osservazione di Legambiente, Rabuffi ha chiesto uno studio preliminare che calcoli l’impatto cumulativo degli insediamenti dagli anni Novanta a oggi, censendo le compensazioni ambientali ancora inattuate. “Solo dopo questa indagine potrà arrivare una decisione”, ha sottolineato, criticando l’esito delle controdeduzioni che liquidano la richiesta come “già riconosciuta nel piano” e chiedendo immediate verifiche su un’area di via Lorenzini.

Patrizia Barbieri (civica centrodestra) ha parlato di “occasione persa” per fissare paletti più stringenti. Secondo Barbieri, la formula del “già presente” utilizzata nelle controdeduzioni dell’amministrazione finisce per eludere le richieste di aggiornamento del quadro conoscitivo avanzate anche dall’Ordine degli Architetti. L’ex sindaca ha inoltre sollevato il tema della pianificazione urbanistica legata ai servizi e ai parcheggi per i mezzi pesanti e chiesto chiarezza su come si intenda conciliare l’obiettivo del consumo di suolo zero con eventuali nuove espansioni logistiche.

Il nodo della viabilità e della sicurezza dei cittadini è stato al centro dell’intervento di Claudia Gnocchi (misto), che ha descritto Piacenza come un sistema orientato al mero transito, con forte pressione su suolo e infrastrutture. Ricordando le proteste dei residenti di Roncaglia e i rischi corsi dai lavoratori lungo banchine stradali prive di sicurezza, ha rilanciato la proposta di un “Patto per la logistica” che coinvolga enti, università, imprese e parti sociali per puntare sul trasporto ferroviario e sul riuso dei capannoni esistenti, fermando nuovo consumo di suolo. “Occorre una valutazione scientifica, infrastrutturale e sociale dell’area delle Mose prima di pensare a nuovi insediamenti”, ha ribadito.

Sul fronte della mobilità, Barbara Mazza (civica centrodestra) e Sara Soresi (Fratelli d’Italia) hanno evidenziato criticità operative. Mazza ha segnalato “cortocircuiti” tra il Pug e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, lamentando l’assenza di coordinate temporali precise e suggerendo l’inserimento di una tabella sinottica di raccordo. Soresi, richiamando le osservazioni degli architetti, ha invitato a distinguere tra gli obiettivi auspicabili e la loro concreta attuazione: “Il rischio è avere un piano ricco di propositi, ma privo delle indicazioni procedurali necessarie per raggiungerli, finendo per trasformarsi in un progetto presto abbandonato”.

A difendere l’impianto del documento urbanistico è intervenuto Salvatore Scafuto (Pd), che ha invitato l’aula a valutare il Pug nella sua globalità anziché soffermarsi su singoli comparti. “È normale che esistano punti di vista differenti e richieste legittime, ma il piano non deve perdere una cornice comune”, ha spiegato, sottolineando come la qualità della pianificazione debba essere misurata sui benefici complessivi lasciati ai quartieri e alla città nel suo insieme, oltre il semplice conteggio dei metri quadrati.

In un secondo intervento, Rabuffi è tornato sulla situazione della frazione di Roncaglia, denunciando una stima di 1.200 passaggi di mezzi pesanti al giorno. Paragonando il caso a quello di Caorso, ha proposto l’introduzione di divieti di transito e deviazioni per ricucire una frazione “divisa in due”, individuando al contempo misure compensative per tutelare i commercianti locali dall’eventuale calo di passaggio.

Sulla necessità di evitare un approccio eccessivamente burocratico si è soffermata Federica Sgorbati (civica centrodestra), sottolineando come negli ultimi anni la logistica abbia profondamente ridisegnato la geografia della città sotto molteplici aspetti. Secondo la consigliera, il Pug non dovrebbe ridursi a un semplice atto impositivo carico di burocrazia, ma nascere da una deliberazione realmente condivisa da tutte le parti in causa.

Una richiesta di visione strategica che guarda oltre i confini del solo strumento urbanistico è arrivata da Filiberto Putzu (Liberali), che ha invitato l’aula a riportare a Piacenza i centri decisionali per favorire uno sviluppo più ampio e qualificato del territorio, logistica compresa. Per l’esponente consiliare, un’eventuale crescita del settore deve essere accompagnata da una clausola precisa: chi vuole insediarsi nel piacentino non deve portare soltanto manodopera, ma anche competenze, ricerca e “cervelli”.

A riportare l’attenzione sul rapporto tra regole urbanistiche e scelte politiche è stato Sergio Ferri (Pd), partendo dal precedente di via Lorenzini: un comparto che, pur nel rispetto formale delle vecchie previsioni del Psg, si è trasformato in qualcosa di imprevisto e oggi, al di là del parcheggio convenzionato in arrivo, resta privo di servizi. Nel nuovo Pug, ha osservato Ferri, la parte prescrittiva è ridotta al minimo a favore di strategie generali che demandano molto alla fase negoziale. Da qui l’invito a non riporre una fiducia cieca nei soli strumenti tecnici, errore imputato tanto ai promotori quanto ai detrattori del piano, ma a cogliere il Pug come una sfida politica più ampia affidata alla capacità di indirizzo dell’amministrazione.

In replica alle considerazioni di Ferri, Barbieri è tornata a prendere la parola per chiarire la propria posizione sugli accordi operativi. La sua preoccupazione non riguarda ciò che è già stato definito, bensì il rischio di rinviare continuamente le scelte e di utilizzare in modo improprio lo strumento negoziale su decisioni che andrebbero assunte oggi. “Contesto l’impostazione dell’accordo operativo quando serve a eludere una posizione chiara tra un sì e un no”, ha ribadito. “Il piano deve mantenere un equilibrio reale tra le due facce della stessa medaglia”. E aggiunge: “Il tema reale di Piacenza è la necessità di avere una manifattura, oltre al semplice trasporto di merce, su cui è molto forte”.