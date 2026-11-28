Classificandosi al terzo posto nella graduatoria di merito, il progetto Valtidone Wine Next – promosso dai Comuni di Alta Val Tidone (capofila), Borgonovo, Ziano, Pianello e Castel San Giovanni – ha ottenuto il finanziamento di oltre 28mila euro – pari al 100% del piano presentato – nell’ambito del bando Promozione di fiere agroalimentari e delle filiere del cibo del Gal del Ducato di Parma e Piacenza. (Intervento SRG06 “Leader – Attuazione strategia di sviluppo locale”)

“Prendendo le mosse dalle positive esperienze del Valtidone Wine Fest e di Welcome Val Tidone che uniscono i nostri comuni nella promozione e valorizzazione del territorio – sottolineano i primi cittadini dei cinque comuni interessati – abbiamo inteso con questo progetto spingerci oltre, con eventi che uniscono il fattore enogastronomico ed agroalimentare che tanto valore ha sul nostro territorio ad aspetti culturali, ludici e sportivi, nel comune obiettivo di rendere sempre più attrattiva la Val Tidone con positive ricadute anche economiche sul tessuto commerciale e sociale”.

Valtidone Wine Next si sviluppa così in cinque appuntamenti, uno per ogni Comune promotore, che si terranno alla fine dell’estate 2027, accompagnando di fatto la 18° edizione del Valtidone Wine Fest e un’altra di AperiWine.

Si partirà con una camminata tra i vigneti nella zona di Corano, con degustazione finale di vini e piatti tipici, per poi passare a un evento con seminario, masterclass e degustazioni con focus su Malvasia di Candia. Terzo evento sarà vino e convivio in un percorso sensoriale tra prodotti e piatti del territorio; a seguire il Wine Cocktail, il vino giovane con aperitivi e challenge tra bartender ed esercenti e infine un’alta camminata enogastronomica tra Ganaghello e Creta.