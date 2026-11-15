Neonatologia aperta ai nonni a Piacenza per la Giornata mondiale della prematurità

Ci sono luoghi che i nonni possono conoscere soltanto attraverso i racconti dei neo genitori. Sono quelli in cui i loro nipotini, arrivati al mondo prima del previsto, ricevono le prime cure e affrontano i loro primi, delicati passi nella vita.

In occasione della Giornata mondiale della prematurità, martedì 17 novembre 2026 la Neonatologia dell’ospedale di Piacenza apre eccezionalmente le porte ai nonni dei piccoli ricoverati. Un momento speciale per conoscere da vicino il reparto, comprendere il lavoro dei professionisti che si prendono cura dei neonati e condividere una tappa importante della vita familiare. Perché anche i nonni fanno parte di questo percorso.

La giornata è anche l’occasione per accendere i riflettori sui circa 150 bambini prematuri che ogni anno vengono assistiti dalla Neonatologia piacentina, struttura di terapia sub-intensiva inserita nella Pediatria diretta dal professor Giacomo Biasucci. La nascita prematura può comportare la necessità di un ricovero anche per diverse settimane, fino a quando il neonato non è in grado di respirare autonomamente, alimentarsi in modo adeguato, mantenere la temperatura corporea e crescere regolarmente.

“Ogni prematuro – spiega la pediatra Belinda Benenati – porta con sé una storia complessa, che richiede un’assistenza continua e coordinata. Questi bambini possono presentare problemi respiratori e nutrizionali, complicanze cardiocircolatorie o neurologiche, infezioni e altre condizioni legate all’immaturità degli organi. Il lavoro di un’équipe multiprofessionale permette di accompagnarli nell’adattamento alla vita extrauterina, con cure attente e personalizzate“.

La Neonatologia di Piacenza accoglie i neonati nati dalla 32ª settimana di gestazione o con un peso di almeno un chilogrammo che necessitano di cure e monitoraggi specifici. L’équipe lavora per mantenere sul territorio, quando le condizioni cliniche lo consentono, i piccoli pazienti nati a Piacenza e provincia, garantendo la continuità assistenziale vicino alla famiglia. Per i casi più complessi è attiva una stretta collaborazione con la Terapia intensiva neonatale di Parma.

L’assistenza prosegue anche dopo la dimissione, grazie a un ambulatorio dedicato ai controlli programmati e al monitoraggio della crescita e del neurosviluppo. Quando necessario, il percorso coinvolge altri specialisti e professionisti del territorio, tra cui neuropsichiatri, fisioterapisti e logopedisti.

Accanto alla qualità tecnologica e professionale, un ruolo fondamentale è affidato alla presenza dei genitori, al contatto fisico e a un ambiente pensato per favorire il benessere del neonato. La famiglia può accedere al reparto 24 ore su 24, partecipando attivamente al percorso assistenziale.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Benenati – è prenderci cura, non solo curare. Ci ispiriamo ai principi della family centred care e della nurturing care: mettiamo al centro la mamma, il papà e il loro bambino, garantendo la loro presenza accanto al neonato e riducendo al minimo le separazioni. Creiamo un ambiente protetto, silenzioso e accogliente. Il contatto pelle a pelle e il coinvolgimento dei genitori sono gesti che hanno un impatto importante sul benessere e sullo sviluppo dei piccoli”.

Attiva dal 2025, la Neonatologia è il risultato di un importante intervento di riqualificazione, che ha trasformato una struttura non originariamente predisposta per la terapia sub-intensiva neonatale in un ambiente moderno e funzionale, progettato per rispondere a standard elevati di qualità e sicurezza.

Come spiega Giacomo Biasucci, direttore del dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza, “abbiamo scelto di aderire agli standard più alti, per dare ai nostri piccoli pazienti il meglio. La Neonatologia è parte integrante della Pediatria, diventata a direzione universitaria nel 2022. Il collegamento con l’Università di Parma ha rafforzato le attività di formazione, aggiornamento e ricerca, integrando l’assistenza clinica con la presenza di specializzandi, studenti e progetti scientifici. Ogni anno il reparto accoglie circa 200 neonati, di cui circa 150 prematuri. Dietro questi numeri ci sono bambini che hanno bisogno di tempo, competenze e attenzioni speciali, ma anche famiglie da accompagnare in un’esperienza intensa e spesso inattesa”.