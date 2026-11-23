Netta vittoria dell’U16 Emilbanca Lyons contro CUS Milano
Netta vittoria dell’U16 bianconera nella prima giornata del campionato meritocratico, con un eloquente 41-14 ai danni del CUS Milano sotto una pioggia battente.
Nei primi venti minuti regna l’equilibrio, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e riescono a mettere a segno due mete per parte. Dopo questa prima fase combattuta, però, i bianconeri prendono fiducia, iniziano a muovere il pallone con maggiore continuità e, attaccando con determinazione fin dai propri 22 metri, riescono finalmente a esprimere un bel gioco corale. La squadra trova così altre cinque marcature, mentre gli avversari non riescono più a replicare venendo staccati nel punteggio.
Una grande prestazione collettiva, impreziosita dalla straordinaria giornata del numero 8 Torelli, autore di ben cinque mete. A completare il tabellino, una meta di Capelli e una di Pea, oltre a due trasformazioni di Villazzi.
Un ottimo inizio di campionato per i nostri ragazzi, che possono ora guardare con fiducia al prossimo impegno, ancora tra le mura amiche, sabato 28 contro la Bassa Bresciana.
Beltrametti 2 – domenica 22 novembre 2026
U16 – girone Interregionale, I giornata
EMILBANCA Rugby Lyons v CUS Milano 41-14 (pt 24-14)
Marcatori: p.t.: 1’ m tr CUS (0-7), 4’ m Torelli tr Villazzi (7-7), 7’ m Torelli (12-7), 11’ m tr CUS (12-14), 24’ m Torelli (17-14), 35’ m Pea tr Villazzi (24-14)
s.t.: 47’ m Capelli (29-14), 56’ m Torelli tr Villazzi (36-14), 71’ m Torelli (41-14)
EMILBANCA Rugby Lyons: Villazzi, Murru (35’ Soffientini), Folliero, Trovato, Del Fiol, Paraboschi, Capelli (cap), Torelli, Romio, Bandini, Ismaili (35’ Pascai), Tusino (53’ Colombi), Pea (49’ Pugni), Bernini (35’ Maggi), Novara. A disp: Fugazza. All: Rossi, Cobianchi, Cemicetti
Arb: Acerbi
Cartellini: giallo (CUS Milano, 55’); giallo Colombi (EMILBANCA Rugby Lyons, 68’)
Punti conquistati in classifica: EMILBANCA Rugby Lyons 5, CUS Milano 0