Nibbiano&Valtidone si misura con Villa Valle, termina con 0-0

Proverà a ripartire il Nibbiano, che dopo un percorso quasi perfetto, fatto di otto vittorie in nove gare, nelle ultime due partite ha messo insieme un solo punto. Reduci dal ko subìto in rimonta dal Piacenza, i valtidonesi domenica scorsa hanno rischiato un’altra beffa davanti al fanalino di coda Tritium, evitando la sconfitta grazie a una rete in pieno recupero che ha consentito di mantenere la vetta della graduatoria, seppur in coabitazione con il Chievo. Il calendario propone domenica alla formazione di Rastelli la sfida con un Villa Valle che veleggia a metà classifica con 17 punti e arriva dalla sconfitta con il Caldiero.