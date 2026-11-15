Nibbiano&Valtidone si misura con Villa Valle, termina con 0-0
Il Nibbiano&Valtidone sul campo di Villa D’almè termina con 0-0 contro Villa Valle; il Fiorenzuola si misurerà con la Virtus Verona alle 17:30
VILLA VALLE – NIBBIANO&VALTIDONE 0-0 | terminata
Le formazioni ufficiali
VILLA VALLE: D. Offredi, G. Jenzeri, L. Zambelli, L. Gandolfi, G. Siani, M. D’Amuri, L. Poli, R. Strechie, N. Danieli, G. Piacentini, M. Rinaldi
NIBBIANO&VALTIDONE: P. Guerci, J. Castegnaro, D. Suardi, A. Hasanaj, F. Boccenti, T. Spaviero, D. Grasso, L. Palesi, R. Alcibiade, L. Marino, C. Patitucci
TEMA ARBITRALE: Direttore di Gara M. Pascali (sez. Pistoia); Assistente 1 F. Ferretti (sez. Pistoia); Assistente 2 G. Galla (sez. Pistoia)
Impegni in trasferta per le formazioni piacentine nella dodicesima giornata di campionato di Serie D: domenica (ore 14.30), per la capolista Nibbiano&Valtidone match con il Villa Valle, mentre il Fiorenzuola (ore 17.30) se la vedrà con la Virtus Verona.
Proverà a ripartire il Nibbiano, che dopo un percorso quasi perfetto, fatto di otto vittorie in nove gare, nelle ultime due partite ha messo insieme un solo punto. Reduci dal ko subìto in rimonta dal Piacenza, i valtidonesi domenica scorsa hanno rischiato un’altra beffa davanti al fanalino di coda Tritium, evitando la sconfitta grazie a una rete in pieno recupero che ha consentito di mantenere la vetta della graduatoria, seppur in coabitazione con il Chievo. Il calendario propone domenica alla formazione di Rastelli la sfida con un Villa Valle che veleggia a metà classifica con 17 punti e arriva dalla sconfitta con il Caldiero.
Momento difficile in casa Fiorenzuola, dove si è vissuto un nuovo ribaltone in panchina con l’esonero di Villa e il ritorno in rossonero di Araldi. La pesante sconfitta nel match salvezza con il Club Milano nell’ultimo turno ha portato il club a decidere per il cambio della guida tecnica, con la speranza di raddrizzare una stagione finora molto complicata. Domenica i valdardesi viaggeranno in direzione Verona per affrontare la Virtus di Gigi Fresco, reduce da tre sconfitte consecutive (l’ultima per 4-0 contro la Leon) e scivolata ai margini della zona playout.