Niente da fare per i Lyons a Reggio Emilia, il Valorugby lascia solo le briciole (43-7)

Apre le marcature il Valorugby, subito dominante in mischia e a segno dopo due minuti grazie alla potenza degli avanti. Situazione praticamente identica al 14’, con un’altra meta di maul: appena la partita si chiude attorno agli uomini di mischia i reggiani hanno il sopravvento. La trasformazione di Celi prota il punteggio sul 0-12. Neanche il tempo di riorganizzarsi e Casarin semina il panico nella difesa segnando la terza meta del Valorugby. Padroni di casa sempre in controllo, che sfondano al 25’ con la quarta meta firmata ancora una volta da Manfredi su maul avanzante. Tutto facile per il Valorugby, a segno anche al 32’ con Bruno alla bandierina dopo una prolungata azione offensiva, imitato dopo pochi minuti da Celi dopo un grande avanzamento su pallone di recupero. Un primo tempo difficile per i Leoni si chiude sul 36-0 per i reggiani. Dopo un’altra meta marcata dal Valorugby in avvio di ripresa i Leoni alzano la voce, portandosi finalmente in attacco con continuità fino alla prima segnatura bianconera firmata da Rossetti al 61’. Nel finale il Valorugby cerca di portarsi ancora in attacco, ma nonostante un cartellino giallo rimediato da Gaetano i Leoni riescono ad arginare le offensive dei padroni di casa e chiudono con un parziale di 7-7 nella ripresa.