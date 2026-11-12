Nippon Express, la mobilitazione paga: 500 euro entro fine anno e più welfare per i lavoratori

Si chiude con un accordo il confronto tra Nippon Express Italia S.p.A. e le organizzazioni sindacali Fit Cisl, Filt Cgil e Usb Piacenza. Il verbale è stato sottoscritto l’11 novembre in videoconferenza e porta alla revoca dello stato di agitazione e dello sciopero in atto nel magazzino piacentino. Un’intesa che, grazie anche al lavoro di dialogo della Fit Cisl e delle Rsa, riconosce ai lavoratori benefici economici immediati e impegni precisi sul clima aziendale.

Le misure in sintesi – Bonus di fine anno: 200 euro da caricare sulla piattaforma welfare entro il 20 dicembre 2026. Bonus picco stagionale: 300 euro da erogare entro il 31 dicembre 2026. In totale sono 500 euro entro fine anno. Welfare giornaliero: con decorrenza dal 1° novembre 2026 aumenta di 2 euro al giorno, per un totale di 3 euro complessivi. Dal 1° gennaio 2027 il premio si attesterà a 2 euro, a compensazione dell’aumento del buono pasto. Buoni pasto: da 7 a 8 euro al giorno dal 1° gennaio 2027. Premio di risultato: le parti si rivedranno a febbraio 2027 per definirne modalità di pagamento e miglioramenti. Rapporti con i responsabili: impegno condiviso a ricostruire condizioni di reciproca serenità tra lavoratori e supervisori. Tolleranza oraria e ferie: un accordo dedicato, da firmare a stretto giro, definirà le regole sull’orario in entrata e sulla pianificazione delle ferie.