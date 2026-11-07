“No a contrapposizioni ideologiche a scuola” Striscione rimosso, le posizioni di Cisl e Gilda

Paola Votto, segretaria Cisl Scuola Parma Piacenza interviene così: “Un cartellone é stato ritirato in una delle scuole della provincia, il riferimento all’inclusione degli studenti stranieri sarebbe stato un’iniziativa individuale per la dirigenza dell’istituto scolastico: ed è subito social, quotidiani e media nazionali, quindi dibattito pubblico. Ma la discussione all’interno delle mura scolastiche avrebbe potuto essere meno divisiva e più competente, rispettando l’autonomia e i principi costituzionali che devono improntare sempre la quotidianità di questa comunità. La scuola è il luogo deputato a favorire l’integrazione e l’uguaglianza di opportunità, la scuola si occupa di sostenere gli studenti, senza distinzione, impedendo discriminazioni basate sul sesso, razza, lingua, religione. Quindi, a scuola, non ci sono italiani o stranieri ma solo studenti. Non ci sono ricchi e poveri, ma solo studenti. E cosí via. La scuola dispone di professionalità, competenze pedagogiche e strumenti collegiali per affrontare anche le questioni più delicate che, a volte, diventano incandescenti nel dibattito pubblico. L’autonomia scolastica non significa indifferenza rispetto ai grandi temi della società, né isolamento dalla comunità civile. Significa, piuttosto, poterli affrontare con la necessaria libertà educativa, evitando che la scuola diventi il terreno di contrapposizioni politiche o ideologiche”.