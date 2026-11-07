“No a contrapposizioni ideologiche a scuola” Striscione rimosso, le posizioni di Cisl e Gilda
Dopo quella della Flc Cgil si registrano nuove prese di posizione sulla vicenda dello striscione rimosso dalla scuola primaria di Podenzano
Dopo quella della Flc Cgil si registrano nuove prese di posizione sulla vicenda dello striscione rimosso dalla scuola primaria di Podenzano.
Paola Votto, segretaria Cisl Scuola Parma Piacenza interviene così: “Un cartellone é stato ritirato in una delle scuole della provincia, il riferimento all’inclusione degli studenti stranieri sarebbe stato un’iniziativa individuale per la dirigenza dell’istituto scolastico: ed è subito social, quotidiani e media nazionali, quindi dibattito pubblico. Ma la discussione all’interno delle mura scolastiche avrebbe potuto essere meno divisiva e più competente, rispettando l’autonomia e i principi costituzionali che devono improntare sempre la quotidianità di questa comunità. La scuola è il luogo deputato a favorire l’integrazione e l’uguaglianza di opportunità, la scuola si occupa di sostenere gli studenti, senza distinzione, impedendo discriminazioni basate sul sesso, razza, lingua, religione. Quindi, a scuola, non ci sono italiani o stranieri ma solo studenti. Non ci sono ricchi e poveri, ma solo studenti. E cosí via. La scuola dispone di professionalità, competenze pedagogiche e strumenti collegiali per affrontare anche le questioni più delicate che, a volte, diventano incandescenti nel dibattito pubblico. L’autonomia scolastica non significa indifferenza rispetto ai grandi temi della società, né isolamento dalla comunità civile. Significa, piuttosto, poterli affrontare con la necessaria libertà educativa, evitando che la scuola diventi il terreno di contrapposizioni politiche o ideologiche”.
Anche il sindacato Gilda dice la sua sul caso di Podenzano: “Affissioni a scuola regolate da norme, docenti sono pubblici ufficiali” No a strumentalizzazioni ideologiche. Ecco la nota:
La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, a seguito delle polemiche locali che hanno interessato l’Istituto Comprensivo di Podenzano, ritiene opportuno precisare che la pubblica affissione è regolata da norme e statuizioni precise. I docenti, in quanto pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a osservare tali regole anche all’interno degli spazi comuni degli edifici scolastici. Potrebbe sembrare una puntualizzazione di poco conto, ma riteniamo che la legalità dell’agire debba essere insita in chi, nel ruolo di insegnante, rappresenta l’Autorità dello Stato e costituisce un esempio per i discenti.
Azioni volte a generare clamore, alterando la serenità del contesto scolastico, snaturano le finalità del “fare scuola”. Quest’ultimo ha un valore costituzionale e deve rimanere scevro da esibizionismi che rischiano di provocare, a loro volta, strumentalizzazioni da parte di soggetti ideologizzati. Questi ultimi, sempre più spesso, non essendo in grado di aprire sezioni di partito, creano tensioni con un evidente danno per la neutralità delle Scuole Statali.
Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, tiene a far presente che: “La divulgazione di queste puntualizzazioni è stata sollecitata da numerosi membri del personale scolastico in servizio a Podenzano. Abituati per loro natura a svolgere il proprio lavoro lontano dai riflettori, hanno scelto di affidare la propria voce alla Gilda, in qualità di associazione rappresentativa di categoria”.