FIORENZUOLA, DUE INIZIATIVE PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: MUSICA, DANZA E SOLIDARIETÀ TRA IL TEATRO VERDI E PIAZZA MOLINARI – Due appuntamenti che intrecciano cultura, spettacolo, sensibilizzazione e solidarietà, con un obiettivo comune: promuovere il rispetto della dignità e della libertà delle donne, contrastando ogni forma di violenza, fisica e psicologica. Sono le iniziative che l’Amministrazione comunale di Fiorenzuola d’Arda, in collaborazione con diverse realtà associative e culturali del territorio, propone in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Il programma, presentato nel corso di una conferenza stampa, si articolerà in due momenti distinti ma strettamente collegati: giovedì 26 novembre, alle ore 21, al Teatro Giuseppe Verdi, con lo spettacolo musicale di sensibilizzazione “Le donne lo sanno…”, e sabato 28 novembre, alle ore 16, in piazza Molinari, con “Red Flash – Arte & Voci”, un incontro pubblico che attraverso la danza e il canto intende trasmettere un messaggio collettivo contro la violenza sulle donne. «La Giornata del 25 novembre rappresenta un’occasione fondamentale per richiamare l’attenzione su un fenomeno che continua a interessare drammaticamente la nostra società, ma la sensibilizzazione non può esaurirsi nell’arco di una sola giornata», sottolinea l’Amministrazione comunale. «Abbiamo voluto valorizzare il linguaggio universale della musica, della danza e dell’arte, capaci di raggiungere persone di ogni età e di trasmettere, anche attraverso le emozioni, messaggi importanti sul rispetto reciproco, sulla libertà e sulla dignità della persona».

Il primo appuntamento è in programma giovedì 26 novembre, alle ore 21, al Teatro Verdi, dove Matteo Casali & His Band saranno protagonisti dello spettacolo “Le donne lo sanno…”, una serata musicale di sensibilizzazione inserita nella quinta edizione del progetto Red Friday, promosso dall’associazione Vetrine in Centro, con il coinvolgimento di Cna e la collaborazione dello studio multiprofessionale Le Connessioni. L’iniziativa, oltre alla componente artistica, riveste una significativa finalità solidale: la partecipazione del pubblico contribuirà infatti a sostenere il progetto che permette alle donne vittime di maltrattamenti e situazioni di violenza di accedere a percorsi di assistenza psicologica e legale. Un’attività di sostegno che negli ultimi quattro anni, secondo quanto illustrato dalle professioniste dello studio Le Connessioni durante la conferenza stampa, ha consentito di offrire aiuto a circa venti donne, italiane e straniere, appartenenti a differenti fasce d’età. Nel corso della serata saranno inoltre proposti momenti di riflessione e testimonianze legate alle esperienze delle donne che hanno intrapreso percorsi di sostegno, per richiamare l’attenzione anche sulle forme meno visibili della violenza e sull’importanza di riconoscerle e chiedere aiuto. Il Red Friday coinvolgerà anche le attività commerciali cittadine: venerdì 27 e sabato 28 novembre, esibendo il talloncino segnaposto rilasciato per lo spettacolo, sarà possibile beneficiare di sconti presso i negozi aderenti all’iniziativa. Un modo per coinvolgere il tessuto economico locale in un progetto che coniuga partecipazione, solidarietà e attenzione alle persone più vulnerabili.

Sabato 28 novembre, alle ore 16, sarà invece piazza Molinari a ospitare “Red Flash – Arte & Voci”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale con il coinvolgimento della Scuola comunale di musica “Mario Mangia” e di ArteDanza Freetime.

L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, vedrà protagonisti gli allievi delle due realtà formative, impegnati in esibizioni di canto e danza concepite come un unico percorso espressivo. Coreografie, musica e gestualità si intrecceranno attraverso un filo conduttore simbolico, per raccontare il rispetto della persona, dei suoi spazi e della sua libertà. Alla base dell’iniziativa vi è anche una precisa riflessione educativa: la danza e il canto, oltre a rappresentare strumenti di espressione artistica, insegnano il rispetto del proprio corpo, la consapevolezza dei propri limiti e la capacità di relazionarsi con gli altri, riconoscendone l’individualità.

«Abbiamo scelto di portare questo messaggio nel cuore della città, in uno spazio pubblico, perché riteniamo importante che la sensibilizzazione sappia uscire dai luoghi tradizionalmente dedicati agli incontri e raggiungere direttamente le persone», evidenzia l’Amministrazione comunale. «L’educazione al rispetto comincia dai comportamenti quotidiani, dal riconoscimento dell’altro e dalla consapevolezza che nessuna forma di sopraffazione può trovare giustificazione. Coinvolgere i giovani attraverso la musica e la danza significa investire proprio su quella cultura del rispetto che deve rappresentare il fondamento di ogni relazione umana». Le due iniziative testimoniano inoltre il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni, professionisti, scuole artistiche e attività economiche cittadine, che hanno scelto di mettere a disposizione competenze ed energie per una finalità condivisa. «Desideriamo ringraziare tutte le realtà che hanno contribuito all’organizzazione di questi appuntamenti», conclude l’Amministrazione comunale. «Il contrasto alla violenza sulle donne richiede un impegno collettivo, che non può essere delegato esclusivamente alle istituzioni o agli operatori specializzati. Occorre costruire una comunità capace di ascoltare, di riconoscere le situazioni di difficoltà e di non lasciare sole le persone che trovano il coraggio di chiedere aiuto. È questo il significato più profondo delle iniziative che abbiamo voluto promuovere».

INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE

Giovedì 26 novembre – ore 21

Teatro Giuseppe Verdi, Fiorenzuola d’Arda

“Le donne lo sanno…” – Matteo Casali & His Band

Informazioni e prenotazioni: L’Erbario di Milabeth, tel. 335 8128837.