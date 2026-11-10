“Non abbiate paura di fare impresa” Dal Molino Spadoni Day un messaggio di fiducia ai giovani

“Non dovete aver paura di fare gli imprenditori. È bellissimo!”. Questo uno dei messaggi più significativi emersi dal convegno “Arte bianca tra formazione e lavoro”, tenutosi martedì 10 novembre all’istituto Raineri Marcora di Piacenza nell’ambito del Molino Spadoni Day, format ideato dall’omonima azienda ravennate che intreccia formazione, cultura gastronomica del territorio, confronto sulle prospettive professionali e testimonianze dirette in un’occasione unica di dialogo tra scuola e lavoro.

Un appuntamento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell’università, delle associazioni di categoria, del mondo produttivo e della scuola per parlare ai giovani e raccontare le opportunità professionali offerte dal settore alimentare, dalla panificazione, dalla ristorazione e dall’ospitalità. Mestieri che affondano le radici nella tradizione, ma che oggi richiedono anche innovazione, preparazione scientifica, capacità imprenditoriale e attenzione alle nuove esigenze dei consumatori. Nella consapevolezza di quanto la scuola debba rappresentare un punto di partenza, non di arrivo.

A incoraggiare i ragazzi a credere nelle proprie capacità e nella possibilità di costruire un’attività è stato Giancarlo Gerosa, vicepresidente di UPA Confartigianato Piacenza. “Non dovete aver paura di fare gli imprenditori. È bellissimo!”: parole che racchiudono il valore di una scelta impegnativa, ma capace di regalare grandi soddisfazioni. Fare impresa significa assumersi responsabilità, affrontare difficoltà, ma anche dare forma alle proprie idee e costruire qualcosa di proprio. Francesco Brianzi, assessore alle Politiche giovanili, Università e Ricerca del Comune di Piacenza, ha sottolineato l’importanza della collaborazione e della fiducia nei progetti. “Farina del sacco di tutti”: un’espressione particolarmente appropriata per il contesto, utilizzata per richiamare il valore del lavoro di squadra. Per raggiungere un obiettivo servono il contributo e le competenze di persone diverse. Brianzi ha richiamato anche esperienze imprenditoriali del territorio, tra cui iniziative legate a una macelleria a Farini e a un panificio a Bettola: esempi di come sia possibile investire nei mestieri tradizionali con uno spirito nuovo, anche nei piccoli centri.

Il legame tra formazione, turismo e promozione del territorio è stato al centro dell’intervento di Simone Fornasari, assessore allo Sviluppo e alla Valorizzazione commerciale, Marketing, Servizi al cittadino e Trasformazione digitale del Comune di Piacenza. Il territorio piacentino custodisce una cultura gastronomica ricca di storia, tradizioni, prodotti e professionalità: un patrimonio identitario, ma anche una risorsa economica e turistica. Ai giovani spetta una responsabilità importante: raccogliere il testimone di questa eredità, custodirla e saperla innovare. Da qui una domanda fondamentale: che cosa si può fare oltre la scuola? Quali strade possono aprirsi partendo dalle competenze acquisite durante gli studi?

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla celiachia grazie all’intervento di Maria Pia Rivetti, dell’Associazione Italiana Celiachia Emilia-Romagna. Il senza glutine rappresenta un ambito importante per la ricerca alimentare, la ristorazione e l’industria, con un mercato economicamente rilevante e una crescente richiesta di competenze specializzate. Per chef, panificatori e pasticceri rispondere alle esigenze delle persone celiache non significa soltanto sostituire un ingrediente: servono conoscenze sulle materie prime, sulle lavorazioni e sulla prevenzione delle contaminazioni, per preparare e servire alimenti sicuri. La specializzazione può aprire opportunità di lavoro, ma è anzitutto una responsabilità verso la salute e la qualità della vita delle persone. A dimostrare che tradizione e inclusione possono incontrarsi sono stati anche i pisarei e fasö in versione senza glutine preparati in occasione dell’iniziativa: un piatto simbolo della cucina piacentina reinterpretato per le persone celiache nel rispetto delle necessarie procedure di sicurezza.

Rivetti ha condiviso anche un sogno: arrivare a un futuro in cui una persona celiaca, entrando in un ristorante, non debba più chiedere se esiste un menù adatto a lei, perché piatti senza glutine sicuri siano già normalmente previsti nell’offerta del locale. E, andando ancora oltre, ha espresso l’auspicio che un giorno non ci sia più bisogno di un’associazione come AIC per rivendicare attenzione, sicurezza e inclusione, perché questi principi saranno diventati patrimonio comune della ristorazione. Non dover chiedere di essere accolti, perché essere accolti è già la normalità.

Tra le testimonianze più significative quella di Mauro Crespi, ex studente dell’istituto alberghiero, che ha raccontato il proprio percorso: dagli studi alberghieri alle Scienze e Tecnologie Alimentari, fino al lavoro in un molino specializzato in produzioni senza glutine e nella gestione degli allergeni. La formazione alberghiera può dunque aprire porte anche a percorsi scientifici, tecnologici e di ricerca. Crespi ha ricordato le basi acquisite a scuola, dove ha scoperto e coltivato la passione per le scienze alimentari, coniugando teoria e pratica. È stata evidenziata anche la grande richiesta di tecnici dimostratori, figure capaci di unire conoscenza dei prodotti, competenze tecniche e dimostrazioni pratiche: professionisti che le aziende faticano a trovare.

Alberto Sala, panificatore, ha posto l’attenzione sul mestiere del pane e sul passaggio generazionale. Un lavoro che comporta fatica, sacrifici e orari impegnativi, ma anche la gioia di creare ogni giorno qualcosa di concreto e utile. La panificazione custodisce un importante bagaglio di tecniche, conoscenze e tradizioni da trasmettere ai giovani. Il pane è un alimento essenziale e anche un simbolo di condivisione e responsabilità sociale, racchiusa nell’auspicio che a nessuno debba mai mancare il pane. Stella Devoti, del Panificio Devoti e Panificatori, ha raccontato di aver frequentato il liceo pedagogico prima di scegliere di lavorare nell’attività di famiglia. Una decisione vissuta con soddisfazione, guidata da passione, umiltà e desiderio di conoscere. Il suo messaggio agli studenti è stato chiaro: la fine della scuola non coincide con la fine della formazione. Si studia per tutta la vita; in ogni azienda esistono ruoli diversi, competenze da acquisire, possibilità di cambiare e crescere. E per affrontare questo percorso serve anche la capacità di sognare.