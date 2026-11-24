Ai militari, inviati sul posto dalla Centrale Operativa, l’uomo ha riferito di aver già richiesto l’intervento delle forze dell’ordine domenica 22 novembre, quando aveva segnalato la presenza delle stesse persone nell’alloggio. Per quell’episodio aveva sporto querela e personale della locale Questura aveva denunciato entrambi i giovani. Al loro arrivo, i carabinieri hanno constatato che la porta d’ingresso era aperta e presentava segni di danneggiamento. All’interno hanno trovato i due giovani. L’inquilino da parte sua ha consegnato alla pattuglia copia del contratto di locazione, con decorrenza dal 22 ottobre 2026. I due giovani hanno riferito ai militari che, una volta lasciati gli uffici della Questura dopo l’intervento del giorno precedente, erano tornati nello stesso appartamento perché non avevano un posto dove trascorrere la notte. Secondo il loro racconto, al momento del rientro la porta era già danneggiata e aperta.