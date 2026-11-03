Novembre Azzurro a Piacenza: Lilt lancia le visite urologiche di screening

Prende il via il Novembre Azzurro, il mese interamente dedicato alla sensibilizzazione, allo studio e alla prevenzione dei tumori urologici e di genere maschile. Anche quest’anno, la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Piacenza scende in campo con una serie di iniziative concrete, nate con l’obiettivo fondamentale di diffondere la cultura della prevenzione e spingere gli uomini a superare timori e resistenze, a favore di controlli periodici regolari. Il cuore pulsante della campagna piacentina sarà l’offerta di visite e consulenze urologiche che si svolgeranno all’Ambulatorio della Salute di Via Lanza 55, nei pomeriggi di giovedì 12, 19 e 26 novembre, dalle ore 15:30 alle 18. A guidare gli screening sarà il medico urologo Dottor Giorgio Gatti che accoglierà i cittadini per una valutazione personalizzata. Attraverso una raccolta approfondita di informazioni sullo stile di vita, sulla familiarità per neoplasie urologiche e sulla presenza di eventuali disturbi, lo specialista indicherà a ciascun paziente la strada migliore da percorrere sul fronte della prevenzione e del monitoraggio.

Al centro della campagna ci sono lo studio e la prevenzione dei tumori urologici e di genere maschile. “Tra tutti cito i tumori alla prostata per l’incidenza alta che ha nella popolazione – spiega il Dottor Gatti -. In questi anni sviluppi positivi per quanto riguarda la diagnosi e la cura, l’aspettativa di vita e la qualità di vita. L’insidiosità con cui si presentano i tumori però non è cambiata. La diagnosi deve essere il più precoce possibile. E’ importante che le persone non si affidino ai soliti luoghi comuni, pensando che i tumori abbiano dei sintomi di inizio ben precisi e credendo che le cose succedano agli altri e non a noi“. Il Novembre Azzurro nasce proprio per scardinare queste false certezze e ricordare che un semplice controllo può salvare la vita.