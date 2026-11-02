Novembre porta la prima neve, ma ottobre è stato fra i più “caldi” e senza pioggia

La prima raffreddata stagionale è arrivata insieme al mese di novembre, con le temperature minime in calo a causa delle correnti provenienti da est che hanno “bucato” l’anticiclone. Le conseguenze anche in provincia di Piacenza si sono avvertite a partire dal pomeriggio di domenica: temporali, vento, pioggia e anche una prima spolverata di neve sulle quote più elevate dell’Appennino.

Ma il bilancio del mese di ottobre 2026 apppena concluso dice ben altro: con temperature sopra la media e una piovosità crollata. Lo spiegano i dati dell’Osservatorio Alberoni di Piacenza, raccolti dalla Società Meteorologica Italiana. Ottobre è cominciato con caratteristiche ancora quasi estive, e, malgrado la rinfrescata della terza decade, la temperatura media mensile è stata 1,4 °C sopra la norma 1991-2020, anomalia a cui hanno contribuito molto più le massime (+2,5 °C) che le minime giornaliere (+0,3 °C, pressoché normali). Nel corso del mese si è registrato un marcato deficit di precipitazioni cominciato la scorsa primavera: a ottobre sono stati totalizzati infatti solo 30,6 mm di pioggia (-72% rispetto alla media 1991-2020).