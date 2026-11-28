Nuove nomine nella Diocesi di Piacenza Bobbio
I provvedimenti adottati in questi giorni
Nuove nomine nella Diocesi di Piacenza Bobbio, con atti vescovili emessi il 25 novembre. Tra le nomine figura quella di don Enrico Zazzali che, mantenendo i precedenti incarichi, è stato designato amministratore parrocchiale delle Parrocchie site nell’ambito del Comune di Albareto PR San Giacomo Maggiore in Campi, San Pietro Apostolo in Groppo, Sant’Anna in Montegroppo, San Paolo Apostolo in Pieve di Campi.
Don Paolo Gasparini, mantenendo i precedenti incarichi, è stato nominato amministratore parrocchiale delle Parrocchie San Giacomo Apostolo e San Siro in Branzone e San Siro, Comune di Valmozzola PR, Santi Giovanni e Paolo martiri in Pontolo, Comune di Borgo Val di Taro PR.
Don Juan Diego Torres Rios, presbitero fidei donum della diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mantenendo i precedenti incarichi, è stato designato amministratore parrocchiale delle Parrocchie site nell’ambito del Comune di Ottone PC: San Marziano in Ottone, San Lorenzo in Campi, San Martino in Fabbrica, San Martino Vescovo in Gramizzola, San Colombano in Ottone Soprano, San Pietro Apostolo in Orezzoli, San Giovanni Battista in Traschio, così come delle parrocchie dell’ambito del Comune di Cerignale PC: San Lorenzo in Cerignale, San Pietro Apostolo in Carisasca, Invenzione di Santo Stefano in Selva.
Con rispettivi atti vescovili in data 26 novembre 2026 sono stati nominati: don Giancarlo Plessi, attuale Parroco di Agazzano PC, Vicario foraneo del Vicariato Bassa e Media Val Trebbia-Val Luretta, don Stefano Garilli, mantenendo i precedenti incarichi, Amministratore parrocchiale della parrocchia di San Pietro Apostolo in Torrio, Comune di Ferriere PC, don Emilio Nicolini, Parroco nominato di Rovegno, Fontanigorda e Gorreto, Provincia di Genova, Moderatore della Comunità pastorale 3 del Vicariato Bobbio, Alta Val Trebbia e Oltrepenice.