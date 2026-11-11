Nuove risorse per l’Appennino grazie ai fondi europei del Gal del Ducato

Quasi un milione di euro per il sostegno della crescita economica e sociale del territorio rurale parmense e piacentino. Si arricchisce e si completa il quadro delle opportunità messe in campo dal Gal del Ducato, che affianca alle misure per l’agricoltura, il turismo e gli enti locali un’attenzione specifica dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche identitarie della montagna. Con la chiusura dei primi avvisi autunnali l’attenzione si sposta ora su una gamma rinnovata di opportunità: risorse preziose pensate per chi intende scommettere sul futuro della montagna, attraverso l’innovazione in agricoltura, la qualificazione dell’offerta culturale e museale, la promozione turistica e l’allestimento di eventi per la comunità.

«Il nostro obiettivo prioritario è dare risposte concrete alle esigenze reali dei territori e delle imprese locali – sottolinea Alessandro Cardinali, presidente del Gal del Ducato – garantendo continuità e risorse certe a chi sceglie di investire nelle aree montane e rurali. Con queste linee di intervento, di derivazione europe, la cui gestione ci è stata affidata dalla Regione Emilia-Romagna (CoPSR 2023-2027), mettiamo a disposizione finanziamenti strategici non solo per modernizzare le aziende agricole e promuovere l’eccellenza turistica, ma anche per rafforzare l’identità culturale e la coesione sociale delle nostre comunità grazie al supporto diretto ai Comuni e ai poli museali».

Il bando destinato al settore primario punta in particolare a favorire la diversificazione agricola finanziando chi sceglie di investire in colture innovative e ad alto valore aggiunto. A beneficiarne saranno gli imprenditori agricoli sia in forma singola che associata che operano nei Comuni della perimetrazione del Gal, che ricordiamo sono 31 in provincia di Parma e 29 in provincia di Piacenza. A loro disposizione c’è un plafond complessivo di circa 455 mila euro destinato a coprire fino al 50 percento delle spese sostenute con contributi a fondo perduto che possono raggiungere gli 80 mila euro per singolo progetto.

Sul fronte dell’attrattività territoriale e culturale, un pilastro strategico è rappresentato dal bando “Sostegno alla qualificazione dei Musei del Cibo dell’Appennino”. La misura punta al rafforzamento della rete museale dedicata all’enogastronomia nelle valli parmensi e piacentine attraverso due direttrici. Da un lato, interventi materiali per la creazione o la riqualificazione di strutture museali (ristrutturazioni, risanamento conservativo, ampliamenti, adeguamento degli spazi e acquisto di arredi e allestimenti); dall’altro, interventi immateriali per la promozione dei musei esistenti tramite campagne di comunicazione, eventi tematici, degustazioni e il potenziamento dei servizi educativi dedicati a scuole e famiglie. Sempre sul fronte della promozione, gioca un ruolo chiave la misura rivolta al turismo e alla cultura pensata per sostenere la valorizzazione delle eccellenze locali, rivolta a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di campagne promozionali, contenuti digitali e strumenti di comunicazione (con fondi superiori a 200 mila euro e copertura totale per progetti tra i 5 mila e i 30 mila euro).