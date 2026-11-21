Nuova caduta di massi e detriti lungo la strada provinciale della val D’Aveto nel Comune di Ferriere. Dopo quelli dei giorni scorsi, si sono verificati nella notte del 21 novembre nuovi distacchi di massi, come si vede nelle foto.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza è intervenuto nella prima mattinata per la rimozione del materiale dalla carreggiata. La strada è aperta al transito e la situazione resta monitorata.