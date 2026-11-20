SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco: “La sicurezza e la qualità della vita passano anche attraverso interventi puntuali e un’attenzione costante alle esigenze quotidiane dei cittadini”

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Fiorenzuola d’Arda per il miglioramento dell’illuminazione pubblica, attraverso una serie di interventi mirati a incrementare la visibilità, la sicurezza e la fruibilità di strade, parcheggi e percorsi pedonali in diverse zone della città”. A darne notizia sono gli esponenti della lista di centrodestra SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco, che sottolineano come anche opere apparentemente modeste rappresentino un “contributo concreto al miglioramento della qualità della vita cittadina”.

Nel dettaglio, due nuovi lampioni sono stati installati in via Cappuccini, il primo in corrispondenza dell’incrocio con via Ghandi, il secondo più avanti, di fronte allo stabilimento Cargill. “Si tratta – viene sottolineato – di interventi che consentono di potenziare l’illuminazione lungo un importante asse viario cittadino, migliorando le condizioni di visibilità per automobilisti, ciclisti e pedoni”. Altri due lampioni sono stati posizionati nei pressi di Piazza Caduti: uno in prossimità del parco giochi, particolarmente importante per le famiglie che frequentano l’area, e l’altro lungo il sentiero pedonale che conduce alla fontanella, così da rendere maggiormente illuminato e fruibile anche questo percorso. Un ulteriore intervento ha interessato il parcheggio nei pressi dell’ex supermercato U2, a ridosso di via Gioia, dove è stato potenziato un proiettore destinato all’illuminazione dell’area di sosta.

“Sono interventi che, considerati singolarmente, possono apparire di portata limitata, ma che nel loro insieme testimoniano una precisa impostazione amministrativa: prendersi cura della città significa prestare attenzione anche a quelle situazioni quotidiane che incidono concretamente sulla vita delle persone – rimarcano gli esponenti della lista di centrodestra SiAmo Fiorenzuola -. Una strada adeguatamente illuminata, un percorso pedonale più visibile o un parcheggio meno buio non rappresentano soltanto migliorie funzionali, ma contribuiscono a rendere gli spazi urbani più sicuri, accessibili e accoglienti. La pubblica illuminazione costituisce anche un importante elemento di prevenzione e di presidio del territorio, perché favorisce la visibilità e riduce quelle condizioni di isolamento che possono alimentare situazioni di disagio e insicurezza”.