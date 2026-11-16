Nuovo appuntamento con il jazz internazionale: Jeremy Pelt sul palco del Milestone

L’arrivo di Jeremy Pelt a Piacenza conferma ancora una volta il ruolo di primissimo piano che il Milestone ricopre nel panorama culturale, non soltanto come punto di riferimento per la vita musicale piacentina, ma una vera e propria roccaforte per la promozione della grande musica dal vivo nell’intera regione Emilia-Romagna, capace di attrarre tour internazionali e grandi maestri del genere. L’evento rientra nel tour celebrativo “JEREMY PELT IS 50”, incentrato sull’ultima e affascinante fatica discografica dell’artista, intitolata Woven. In questo lavoro, Pelt fonde con maestria gli aspetti più tradizionali del jazz del XXI secolo con le infinite possibilità del suono elettronico e sintetizzato. La maggior parte delle composizioni, firmate dallo stesso trombettista, mettono in luce il suo magistrale virtuosismo strumentale unito a una costante ricerca di nuove dimensioni sonore. Ogni brano di Woven è un’opera rifinita nei minimi dettagli, dove l’innovazione si equilibra perfettamente con un’intensa profondità emotiva e comunicativa.

La tavolozza espressiva dell’album e del concerto abbraccia l’intero spettro del jazz contemporaneo: dai ritmi incalzanti del neo-bop fino a momenti d’intima e toccante liricità delle ballad. La tromba di Pelt si intreccia con le tessere sonore elettroniche, dando vita a un paesaggio sonoro in cui i colori timbrici e cangianti del gruppo diventano parte integrante del tessuto melodico. Sul palco del Milestone, Pelt sarà affiancato da musicisti di eccellente livello artistico: Jalen Baker al vibrafono, Mykhailo Mendelenko alla chitarra, Leighton Harrell al basso e Jared Spears alla batteria. Insieme daranno vita a una fluida e costante interazione tra sonorità acustiche ed elettroniche, dimostrando una straordinaria capacità nell’integrare elementi contemporanei audaci senza mai smarrire la vera essenza del jazz. Considerato a livello globale come uno dei più eminenti trombettisti della sua generazione, Jeremy Pelt si è affermato giovanissimo entrando nella Mingus Big Band, avvio di una carriera costellata da collaborazioni con leggende assolute del calibro di Cedar Walton, Frank Foster, Jimmy Heath, Nancy Wilson, John Hicks e moltissimi altri. Già membro di formazioni prestigiose come la Roy Hargrove Big Band e la Village Vanguard Orchestra, oltre a essere da cinque anni consecutivi eletto “Rising Star” della tromba per le riviste specializzate Downbeat Magazine e la Jazz Journalist Association, Pelt ha collezionato elogi dalla critica di tutto il mondo (incluso un celebre profilo sul Wall Street Journal firmato da Nat Hentoff). Con ben dieci album pubblicati da leader e tournée che lo hanno portato sui palchi dei maggiori festival e teatri internazionali, Pelt rappresenta oggi una garanzia assoluta di qualità e innovazione. Un’occasione unica e irripetibile per vivere da vicino la magia del grande jazz d’oltreoceano in un’atmosfera intima e accogliente come quella del Milestone.