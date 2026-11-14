Nuovo televisore e altre comodità per il centro diurno di Gragnano

Il Centro Diurno Anziani di Gragnano Trebbiense è davvero un luogo del cuore per tanti della comunità. Scuole, parrocchia, amministrazione comunale, volontari, associazioni, cercano in vari modi di tessere relazioni con gli ospiti del centro e di prendersene cura facendoli sentire amati e non dimenticati.

Nei giorni scorsi la Pro Loco di Gragnano che aveva organizzato un “pranzo benefico” ai fini della raccolta fondi, ha consegnato agli anziani il frutto di tale iniziativa: un nuovo televisore con schermo gigante e accessori della cucina di vario genere, così come richiesto da ospiti e operatori.