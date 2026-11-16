Bonifica, oltre 219mila euro per il piacentino “Risorse importanti per sicurezza e cura del territorio”

L'impianto idrovoro della Finarda

Interventi di manutenzione nelle aree gestite dai consorzi di bonifica pari a 1,8 milioni di euro da realizzarsi nel triennio 2026-2028. Parere favorevole della commissione Politiche economiche presieduta dal piacentino Luca Quintavalla allo schema di delibera proposto dalla Giunta per regolare il programma di interventi di bonifica e irrigazione dei prossimi tre anni. In provincia di Piacenza sono previsti interventi pari a oltre 219mila euro, che comprendono l’adeguamento e la sicurezza degli impianti Finarda e Armalunga, e la manutenzione della strada di Bonifica Angerina-Arsolesso nei Comuni di Gropparello e Morfasso.

A favore del programma dei lavori hanno votato i consiglieri appartenenti ai gruppi di centrosinistra, mentre quelli di centrodestra si sono astenuti. “Siamo di fronte a un programma importante che speriamo prosegua nel tempo: si tratta di interventi molto importanti per la cura del nostro territorio”, ha spiegato Daniele Valbonesi (Pd), mentre Alessandro Aragona (FdI), pur apprezzando gli impegni presi dalla Regione, ha ribadito come “le alluvioni degli anni scorsi dimostrano come in Emilia-Romagna si sia fatta poca cura del territorio”.

Quintavalla: “Risorse importanti per la sicurezza e la cura del territorio” – “Esprimo grande soddisfazione per questo stanziamento, che rappresenta un risultato concreto per la provincia di Piacenza e un segnale di attenzione verso la sicurezza, la manutenzione e la tutela del nostro territorio – dichiara Luca Quintavalla, presidente della Commissione Politiche economiche – ritengo particolarmente significativo il lavoro di squadra tra Regione, amministrazioni locali e Consorzio di Bonifica di Piacenza. La collaborazione istituzionale e il confronto con chi opera quotidianamente sul territorio sono indispensabili per programmare interventi efficaci e dare risposte puntuali ai cittadini”.