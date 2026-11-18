L’Emilia-Romagna scommette sulla pace e la cooperazione internazionale. In un mondo segnato da innumerevoli conflitti, la Regione rafforza il proprio impegno per il dialogo fra i popoli e l’educazione alla pace. E lo fa con una proposta di legge della Giunta (a cui è abbinato un progetto di legge sullo stesso tema presentato da Valentina Castaldini di Forza Italia) che è stata approvata dall’Assemblea legislativa. A favore hanno votato Pd, Avs, Civici, M5s, FI e Rete civica, si è astenuta FdI, mentre la Lega ha votato contro. A presentare il progetto in Aula sono state la relatrice di maggioranza Elena Carletti (Pd) e quella di minoranza Valentina Castaldini (FI), che hanno espresso soddisfazione per come questo progetto di legge sia stato accolto e per come sia stata elevata la partecipazione al confronto sui contenuti.

I punti di forza della legge, che nel corso del dibattito in commissione Cultura ha visto il sostegno unanime del mondo dell’associazionismo e del volontariato, sono l’istituzione della Giornata della Cooperazione internazionale, di un Tavolo regionale (organismo permanente di consultazione della società civile presieduto dal presidente della Regione) e di un Comitato per la pace dell’Assemblea legislativa. Per il 2027-2028 sono previsti interventi pari a 4 milioni di euro. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha parlato di “importante azione legislativa che ci consente di essere più efficaci nelle politiche di cooperazione internazionale e di promozione della pace, un tema fondamentale nell’attuale contesto globale”. “Era essenziale aggiornare la norma perché, attraverso le iniziative trasversali portate avanti da diversi governi, incluso quello attuale, il quadro normativo si è profondamente evoluto”, ha spiegato il presidente. Che ha sottolineato: “E’ stata confermata la scelta strutturale di coinvolgere maggiormente i sistemi territoriali nei progetti internazionali: in questo senso, l’Emilia-Romagna ha avuto un ruolo storico per rendere gli interventi più efficaci. Sostenere questi progetti è anche un dovere civico, perché attorno alla cooperazione internazionale ruota l’immagine dell’Italia nel mondo. La promozione della cultura della pace è l’altro elemento fondante di questo testo di legge il cui spirito è quello di mettere in campo una politica di comunità. Su tutti questi aspetti, dalla Regione Emilia-Romagna può arrivare uno stimolo significativo”. Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura Gessica Allegni che ha ricordato come la legge si muova nel solco della storia della Regione Emilia-Romagna, con una particolare attenzione al ruolo delle donne citando Tina Anselmi per la quale “la democrazia è rispetto per la persona umana e per le donne”.

L’Assemblea ha anche approvato alcuni ordini del giorno, tanto della maggioranza quanto dell’opposizione, che chiedono di impegnarsi, fra le altre cose, a tutela dei bambini e degli adolescenti nelle zone di guerra, per favorire percorsi di collaborazione con scuole, università e servizio civile sui temi della pace e dell’interculturalità oltre che per valorizzare le associazioni del territorio impegnate nella pace e nella cooperazione internazionale.

La legge in sintesi – Dal punto di vista operativo, la legge si pone l’obiettivo di garantire maggiore vicinanza ai territori e maggiore rapidità nel rispondere alle emergenze umanitarie nonché un sempre più forte coinvolgimento dei giovani e del Terzo settore. Previsto poi il potenziamento della didattica della nonviolenza nelle scuole, con il finanziamento di programmi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti sui temi del dialogo interreligioso e della risoluzione pacifica dei conflitti. La normativa abroga la legge 12 del 2002, per rispondere in modo più puntuale agli attuali scenari europei e mondiali e riaffermare i principi di solidarietà e ripudio della guerra. Per l’attuazione della nuova disciplina, la Regione ha già stanziato un budget di oltre due milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028, mentre non sono previsti costi di gestione per il Tavolo regionale e il Comitato per la pace dell’Assemblea legislativa. Coloro che saranno chiamati a farne parte, infatti, non riceveranno indennità o gettoni di presenza.

Fra le principali novità della riforma è previsto uno scudo per le emergenze umanitarie, in base al quale, in caso di conflitti armati, calamità naturali o epidemie all’estero, la Regione potrà intervenire anche al di fuori della programmazione ordinaria. Il presidente della Giunta avrà il potere di attivare fondi urgenti fino a 200mila euro per interventi immediati e indifferibili. Viene rafforzato il patto con il terzo settore e le università, valorizzando il ruolo delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e degli atenei emiliano-romagnoli attraverso percorsi stabili di co-programmazione e tavoli di coordinamento tematici o per aree geografiche. Per quanto riguarda il Tavolo regionale per la pace e i diritti umani, si tratta di un organismo presieduto dal Presidente della Regione, che ne indica anche i componenti, con lo scopo di supporto alla programmazione, attuazione e monitoraggio delle politiche regionali in materia di pace, diritti umani e cittadinanza globale. In carico all’Assemblea legislativa viene costituito il Comitato per la pace e i diritti umani, con funzioni conoscitive e consultive a supporto dell’attività dell’Assemblea. Il Comitato promuove attività di elaborazione conoscitiva e proposte, nonché iniziative seminariali, attività di studio e raccolta e diffusione di buone pratiche. La disciplina della composizione, costituzione e funzionamento è rimessa all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa.

Le dichiarazioni delle relatrici – “Stiamo parlando di un progetto di legge che tocca temi di grande attualità: dalla valorizzazione della tradizione della Regione in materia di cooperazione internazionale alla necessità di ribadire i valori e il nostro impegno per la pace. La Regione Emilia-Romagna vuole, in primo luogo attraverso il coinvolgimento delle scuole, confermare l’impegno per la pace, la democrazia e la concordia”, spiega la relatrice di maggioranza Elena Carletti (Pd) per la quale “in queste settimane abbiamo potuto ascoltare il mondo delle associazioni e quelle componenti della società civile che in questi anni si sono mobilitate sui temi della pace. Cooperazione internazionale e promozione della cultura della pace sono azioni che devono viaggiare su binari paralleli e coinvolgere in particolare i giovani. Un aspetto molto complesso che affronta questa legge è il dialogo interreligioso, un tema sfidante in una società molto cambiata in questi anni, affinché la religione sia elemento di confronto e dialogo”.

“Esprimo soddisfazione per il fatto che la mia proposta di legge sia stata abbinata a quella di Giunta e che le mie istanze siano state valutate favorevolmente. Il lavoro e il contributo costruttivo di questi mesi sono stati utili e hanno trovato un positivo riscontro: ora occorre fare un passo in avanti sul tema della cooperazione internazionale, coinvolgendo soggetti e proposte nuove rispetto al passato, a partire da un diverso rapporto tra Giunta e Assemblea legislativa, facendo diventare le sinergie strutturali”, sottolinea la relatrice di minoranza Valentina Castaldini (Forza Italia). La quale aggiunge: “Molte delle proposte della legge della Giunta, dalla Giornata della Pace al Tavolo per la Pace, erano già contenute nella proposta di legge di Forza Italia”. La consigliera ha poi evidenziato come “la cooperazione non si possa esaurire nel mero stanziamento di risorse, ma debba sostanziarsi in capacità di prossimità e condivisione della vita delle persone. Una nuova legge è necessaria anche perché è cambiato il contesto nel quale siamo chiamati a operare”.

Le dichiarazioni dei consiglieri – Critico sull’impianto normativo Luca Pestelli (FdI) che ha parlato di “impronta fortemente ideologica che la maggioranza ha voluto imprimere a questa legge”. “Avevamo l’occasione di dotarci di una norma pragmatica e ci ritroviamo a commentare la strumentalizzazione della cooperazione internazionale da parte della maggioranza: la prima parte del testo è un vero e proprio manifesto politico. Il continuo richiamo alla cittadinanza globale risulta stucchevole: si tratta di un concetto astratto, ideologico, vuoto e anche dannoso: la cittadinanza porta in sé il legame con il proprio territorio ed è cardine del rapporto paritario tra nazioni sovrane e comunità distinte. Non riconoscere questo significa tradire i principi e lo spirito della cooperazione internazionale, e dei tanti volontari che ogni giorno portano aiuto e autonomia nelle aree più difficili del mondo”.

Maria Costi (Pd) ha sottolineato: “Abroghiamo una legge che risale a più di 20 anni fa per farne una più attuale: i valori che questa legge promuove meritano strumenti aggiornati, alla luce dei tempi storici che stiamo vivendo, dei conflitti drammatici e delle crescenti disuguaglianze. La ‘cittadinanza globale’ esprime il senso di appartenenza a una comunità umana più ampia, a un destino planetario condiviso oltre i confini nazionali. In uno scenario così complesso, la Regione è chiamata a dare piena attuazione ai principi della nostra Costituzione. La pace non è solo assenza di guerra, ma un processo inclusivo, democratico. Questo testo di legge valorizza le giovani generazioni, rafforza il patto con il terzo settore, con le associazioni di volontariato, con le cooperative e gli atenei, tutti messi in condizione di lavorare insieme”. Anche Priamo Bocchi (FdI) è netto nella critica, richiamando il valore della coerenza e ricordando come la maggioranza, che oggi professa la pace attraverso questo testo, “ha promosso l’interruzione delle relazioni istituzionali con Israele, unica democrazia del Medio Oriente”. Bocchi torna sul tema della cittadinanza globale “che non può essere ricondotta a un sentimento generico di appartenenza all’umanità, perché la cittadinanza attiene al rapporto tra persona e Stato e da questo derivano diritti, doveri e partecipazione democratica. L’ideologia del ‘cittadino del mondo’ svuota di significato la sovranità degli Stati e l’identità nazionale. Credo che questa legge alla fine si tradurrà in una retorica pacifista che non porterà nessuna miglioria all’efficacia delle politiche di cooperazione internazionale”.

Giancarlo Tagliaferri (FdI) ha aperto una riflessione: “Quali garanzie offre questa legge affinché i fondi degli emiliano-romagnoli, assegnati ai progetti di cooperazione internazionale, producano davvero i risultati per cui sono stati stanziati? Non metto in dubbio la buona volontà delle intenzioni o il valore enorme dei volontari: ma c’è un tema legato alla responsabilità che ricade su chi governa, su chi autorizza la spesa, controlla e deve rispondere a quest’Aula di risultati documentabili. Questa norma, come già ribadito da altri, tende a sovrapporre alla cooperazione una visione ideologica della società. La conseguenza amministrativa è evidente: scrivendo finalità troppo ampie, si finisce per giustificare qualsiasi iniziativa. Così diventa difficile stabilire le vere priorità, decidere quali progetti meritino i finanziamenti e valutare con oggettività i risultati raggiunti”.

“Questa legge è necessaria: la Regione Emilia-Romagna è sempre stata attenta al tema della difesa della pace oggi facciamo un passo in avanti e allo stesso tempo ci impegniamo l’aspetto della cooperazione internazionale, così come quello dei diritti umani”, ha evidenziato Paolo Trande (Avs) per il quale “su queste tematiche, quindi, è fondamentale il coinvolgimento dei soggetti che fanno cooperazione: come Avs riteniamo, anche, che l’elemento della cooperazione sanitaria deve trovare più spazio”. “Il testo della maggioranza ripropone il solito copione: l’approccio è ideologico e nel testo ci sono anche nuove espressioni che lasciano perplessi visto che si inserisce, ad esempio, il termine diaspora al posto di immigrati. Fra i progetti finanziati, poi, c’è quello sulla pesca dei molluschi rivolto alle donne e quello della costruzione in Brundi di quindici latrine ecologiche”, ha sottolineato Tommaso Fiazza (Lega) che ha sottolineato che “servirebbe utile investire questi fondi per progetti mirati, aiutando chi è vittima di persecuzioni, penso, ad esempio, alle tante comunità cristiane, in giro per il mondo, che subiscono ingiustizie”.

“Dobbiamo costruire ponti e non muri, per questo sosteniamo questa legge che deve dare vita a una cooperazione internazionale che non sia solo attività umanitaria, che non sia calata dall’alto, ma coinvolga tutte le energie presenti sul nostro territorio”, ha spiegato Vincenzo Paldino (Civici). “La Regione Emilia-Romagna fa bene ad assumersi la responsabilità di essere un portatore sano di pace. Questa legge è molto importante perché affronta temi importanti come la pace e la cooperazione e come ha sottolineato il presidente de Pascale questi valori sono condivisi da più Regione. Abbiamo deciso di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi della legge nella massima efficacia e trasparenza”, ha spiegato Paolo Calvano (Pd) che ha anche condannato le guerre in corso nel mondo ed espresso solidarietà alle comunità coinvolte nei conflitti e ringraziato tutti coloro che operano per aiutarli. Per Elena Ugolini (Rete civica) “bisogna evitare di creare doppioni nei soggetti che in Regione si occupano di pace, per questo bisogna unificare tutti quegli organi regionali che già se ne occupano. Chiedo anche, e ho presentato una risoluzione, in tal senso di fare coincidere la Giornata regionale della cooperazione della pace e dei diritti umani con la Giornata internazionale della pace già esistente ed istituita dalle Nazioni Unite e da Papa Paolo VI. È opportuno, inoltre, comprendere l’impatto dei progetti internazionali finanziati dalla Regione Emilia-Romagna: ricordo che la pace va costruita giorno per giorno”.

Per Matteo Daffadà (Pd) “con questa legge la Regione Emilia-Romagna si dota di una cornice nuova: cambiano gli strumenti, il modo di finanziare i progetti e gli emiliano-romagnoli nel mondo rappresentano una parte importante di questo percorso. È importante, quindi, guardare alle nostre comunità all’estero visto che parliamo di competenze e di esperienze, ovvero di una rete internazionale che può fare circolare conoscenze. Cooperare vuole dire anche sapere ascoltare e relazionarsi con chi quei territori li vive, possiamo diventare un ponte con l’obiettivo di contribuire alla difesa della pace”. Per Ludovica Carla Ferrari (Pd) “si inaugura, con questa legge, un percorso nuovo che guarda al futuro: abbiamo cambiato rotta, pace e cooperazione internazionale sono due facce di una stessa medaglia: la pace si costruisce attraverso le relazioni tra i popoli, attraverso i diritti, attraverso il confronto. Nel corso del Novecento la popolazione è triplicata, ci sono state grandi trasformazioni, le condizioni di vita sono migliorate grazie alla conoscenza, che è stata trasformata in benessere: questo processo è stato, però, diseguale, perché molte persone sono state escluse. Anche per questo la cooperazione internazionale deve rifiutare ogni forma di colonialismo, anche quello culturale”. “C’è anche il diritto a potere ritornare nella propria patria, serve valorizzare i programmi di ritorno volontario assistito, come strumento strategico di cooperazione internazionale. Bisogna intercettare risorse rivolte a questo tipo di iniziative”, ha sottolineato Alberto Ferrero (FdI).